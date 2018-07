Esta chica protagoniza la escena más subida de tono que se recuerda en 'First Dates'

Pocas citas ha habido más apasionadas en First Dates que la que han tenido Juanín, coruñés de 22 años, y Leti, coruñesa de 26. Para empezar, la pareja se conoció a oscuras y dándose un ardiente beso sin haberse visto. La experiencia fue muy buena. Pero aún mejor fue cuando encendieron las luces y ambos se vieron mutuamente, según huffingtonpost.

"¿Queréis seguir con la cita?", preguntó en ese momento Sobera. Los ojos de la chica se le salían de la cara al ver a Juanín: "Sí sí sí... quiero seguir con la cita... la primera impresión ha sido muuuuy buena", exclamó la chica, ante la sonrisa cómplice del chaval, encantado de verla. "Me ha gustado mucho su mirada, muy fogosa, es una tía a quien le gusta dar caña y me ha gustado", afirmaba ante la cámara el chico, quien se describía a sí mismo como una persona "con gran personalidad y gran autoestima, y eso lo consigo trabajando en mí cada día".

El chaval nunca había estado enamorado, pero los ojos que se le pusieron al ver a Leti se le asemejaban mucho: "Hay gente que me ha tratado de superficial, y si ser superficial es que sólo me fije en el físico cuando veo a una chica a los lejos, pues sí, soy superficial", reconocía, no obstante, Juanín ante la cámara. Pincha aquí para ver el momento en la web de Cuatro.





La cena fue bien y acabó mejor. El reservado fue testigo de una de las escenas más subidas de tono de la historia del programa. Leti se lanzó con un baile sensual que habría despertado a un muerto, y el chaval le respondió con un apasionado beso de película. "He pasado un poco de vergüenza", reconocía ante la cámara la chica.

La sentencia final fue el gran colofón: "Claro que sí quiero una segunda cita, me gustaría seguir conociéndote", afirmó el chico.

"Aunque tengas 22 añitos sí quiero tener una segunda cita contigo", le respondió ella.

Triunfó el amor... y la pasión.

VÍDEO DESTACADO: Esta chica protagoniza el momento más surrealista que se recuerda en 'First Dates' y la cosa acaba así…