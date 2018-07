Tremendo chorreo le cae encima a la portavoz de Sánchez en televisión, Palomera: "¡Esto es una gran gilipollez, 'gilipolleza' y 'gilipollece'!"

Bonita bronca en la mañana de 13 de julio de 2018 entre 'periodistos' en 'El Programa del verano' de Telecinco.

La última polémica lingüística de género con Arturo Pérez-Reverte, el Gobierno de Sánchez y la RAE como protagonistas terminó por generar un momento de clímax también en el espacio entre el presentador Joaquín Prat y los tertulianos siempre controvertidos Eduardo Inda, Jaime González y Esther Palomera.

Joaquín Prat: Oye, ¿que quieren cambiarlo? Pues que pongan las arrobas para que ponga todas y todos.

Inda: ¡Qué moderno!

Jaime González: Hay que distinguir lo que es importante de lo que es una gilipollez, ¡y esta propuesta del Gobierno es una gilipollez! ¡Pero una gilipollez!

Inda: ¡Una gran gilipollez!

Palomera: Vaya argumento. ¡No me mires porque todavía no te he respondido!

Inda:Esto que hizo Carmena el otro día en el Orgullo Gay para incluir a los LGTBI dijo 'queridas, queridos, querides'... ¡Eso no es una gran gilipollez! ¡Es una hiperbólica gilipollez! Una persona que es alcaldesa tendría que dimitir por esa gilipollez. Esto es una imbecilidad. ¿Que vamos a decir, que tú eres un ‘periodisto'?

Prat: ¡A mí me han llamado de todo!

Inda: No, no, si es inclusivo hay que hacerlo todo bien, querido 'periodisto'.

Prat: Esto no va de 'periodistos'.

Inda: ¡Periodisto!

Jaime González: Esto es una cuestión de integración que va en las personas, lo que no quiero es que me fuercen a mí a una reforma formal de la Constitución con el argumento de que la Constitución es sexista. ¡Porque eso es una gilipollez!

Palomera: Si no decimos imbécil, gilipollas y palabras de este calado, ¿no podemos tener la palabra o cómo va esto?

Inda: En el diccionario de la RAE viene 'gilipollez'.

Palomera: A mí no se me ha ocurrido pronunciarme en semejantes términos ante la iniciativa de ningún partido ni gobierno, porque es descalificar los propios argumentos.

Jaime González: Gilipollez, gilipolleza, si quieres.

Inda: ¡Y gilipollece, si es LGBTI!

Palomera: Es importante el lenguaje para acabar con la discriminación, y hay que normalizarlo para que seamos conscientes de la trascendencia que tiene esto.

