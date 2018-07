Pedrerol estalla contra ABC por un artículo crítico contra 'El Chiringuito': "¡Qué golfos sois!"

Le han amargado el fin de semana a Josep Pedrerol. El presentador de 'El Chiringuito de Jugones' ha estallado ante un artículo del diario ABC en el que no dejan en muy buen lugar al programa del grupo Atresmedia que se emite en el canal Mega -Humillaciones, autolesiones y denuncias: los momentos más vergonzosos del año en 'El chiringuito'-.

El texto del diario de Vocento cuenta que:

Gran parte de las polémicas de 'El Chiringuito' han afectado a su propio presentador. Pedrerol, al que le gusta hacerse notar y que toma parte activa en las tertulias del espacio, ha protagonizado varios de los momentos más sonados de la temporada: desde llamar "fracasado" a uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi, a insultar al FC Barcelona, pasando por pronunciarse acerca de la cuestión catalana o enfrentarse con sus propios tertulianos. Así le ocurrió con el francés Frederic Hermel, al que llamó la atención en directo en medio de un debate. "No estás "mamao" en una taberna a las cuatro de la mañana. Estás en un programa de televisión", le reprendió.

Con la polémica como su gran eje vertebrador y conocido vulgarmente por aficionados al deporte como 'el "Sálvame" del fútbol', la sexta temporada del espacio de Atresmedia está muy cerca de su fin y como no podía ser de otro modo, ha dejado momentos de mucha controversia en los últimos meses.

Relata el diario otras broncas que ha tenido con los colaboradores:

No fue, sin embargo, con el único de sus colaboradores con el que ha tenido bronca en directo en estos últimos meses. También le ha pasado con Roberto Morales, que acusó a Pedrerol de haber "echado a Casillas del Madrid", o con Jorge D'Alessandro. Hace solo dos meses, incluso, ridiculizó en directo a los becarios de su programa, algo por lo que ya fue muy criticado hace algunos años en 'Punto Pelota', el programa que conducía en Intereconomía. A principios de mayo, le pidió a sus "becarios" que buscasen el municipio gallego de Rúa. "A ver, poner en Google y buscar la Rúa. A ver si lo hacéis en un minuto. ¡Venga, dale señal! ¡¿Estáis buscándolo todavía en Google, todavía?! ¡Da igual, déjalo, déjalo! ¿Pero qué habéis puesto? De verdad, qué horror"... dijo en pleno directo, sobre sus trabajadores.

Abunda en las performances de los propios tertulianos:

Sus tertulianos, no obstante, también han sido protagonistas de varias polémicas esta temporada. Algunas de ellas de lo más vergonzosas, como cuando hace unos meses el colaborador Tomás Roncero, afín al Real Madrid, se autolesionó en directo al perder los nervios mientras hablaba acerca de la final de la Copa del Rey de baloncesto. "Joder mira macho, me he hecho una herida", dijo en directo tras verse el brazo, que Pedrerol dijo que se había dejado en carne viva.

Otro instante bochornoso del programa, quizá de los más graves de la temporada, llegó cuando se enzarzaron el pasado marzo dos contertulios, Paco Buyo y 'Lobo' Carrasco. Tertulianos del espacio y contrastados exfutbolistas profesionales -el primero en el Real Madrid y el segundo, en el FC Barcelona-, empezaron a insultarse en directo, cara a cara, Buyo opinó sobre la trayectoria de Carrasco. "¡Si hubiéramos jugado juntos en el patio del colegio, te hubiera elegido el último!", le gritó el último, que llamó "maleducado" a Buyo. La conversación fue degenerando. "¡No te voy a consentir más! ¡No vengo a "El chiringuito" más para hablar contigo así!", agregó Carrasco. "¡He jugado once años y he ganado seis Ligas! ¿Cuántas tú?", sacó pecho Buyo. "¡No vengo más con él! ¡No estoy dispuesto a que marchen mi carrera! ¡No tiene vergüenza deportiva!", comenzó a gritar Carrasco, que durante la temporada protagonizó otros rifirrafes con Buyo, aunque no tan sonoros.