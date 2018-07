'First dates': "Soy guapo, ella es del montón y tiene acento cateto"

Se confirma que en España hay más tontos que botellines, pero pocos de la entidad de este Gonzalo.

El restaurante de First Dates continúa recibiendo a todo aquel que quiera encontrar su media naranja.

Esa era la intención de Naomi, que se llevó una sorpresa con Gonzalo, su cita, un transportista y modelo extremeño que ya estaba enamorado... pero de sí mismo.

"Sé que soy guapo porque me veo en el espejo. Me cuido mucho y entreno todos los días dos horas o dos horas y media. Me tiro una hora y media haciendo pesas, media haciendo abdominales y otra media corriendo".