Eduardo Inda hace saltar por los aires las primarias del PP 'desvelando' quién hizo el vídeo contra Soraya

¿Quién se esconde tras la creación del vídeo donde se pone de vuelta y media a Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo para las primarias del Partido Popular?

En la noche del 14 de julio de 2018, el periodista Eduardo Inda, director de Okdiario, ofrecía unos datos reveladores sobre quién había hecho la famosa pieza y dejaba las primarias del PP completamente revolucionadas, así como el propio plató de 'laSexta Noche' (laSexta).

Según Eduardo Inda, la persona encargada de hacer el vídeo no pertenece a la candidatura de Pablo Casado, pero daba más pistas que provocarán, a buen seguro, una especie de caza de brujas en Génova 13 en busca del responsable:

La persona que lo ha hecho no es de la candidatura de Pablo Casado. Es militante del Partido Popular y te puedo dar el sexo, es mujer y ha debido de tener cargo en el Partido Popular, pero ahora no. Eso sí, no es conocida. Lo que sí tiene es coco, porque para hacer ese vídeo, que además está técnicamente muy bien hecho y tiene gracia. De verdad, que no se cabree Soraya y su gente porque le han dado más importancia que la que tiene el vídeo. Han convertido una anécdota en categoría. Eso es ridículo.