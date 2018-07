Fox News (oficialmente conocido como Fox News Channel) es un canal de noticias por suscripción estadounidense, propiedad de 21st Century Fox.

El canal está disponible en 85 millones de hogares en los Estados Unidos y son muchos más desde el extranjero, emitiendo principalmente desde los estudios la ciudad de Nueva York. El canal se identifica mayormente con la derecha y el partido republicano. Dio muestras de apoyo respecto a la guerra en Irak.

Fox News ha sido objeto de numerosas controversias. Críticos del canal lo acusan de orientarse notablemente al conservadurismo y hacia la derecha.

Grupos progresistas como Fairness and Accuracy in Reporting (Imparcialidad y Exactitud en Reportajes) y Media Matters for America (Media importa para América), han expresado que la línea editorial de Fox News es conservadora. Incluso Howard Dean, que preside el Comité Nacional Democrático, y el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton, se han referido a Fox News como “una máquina de propaganda de la derecha”.

