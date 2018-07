Inda destroza a la nueva portavoz que pretende lavar la sucia cara del independentismo: "Me da asco moral, me recuerdan a Batasuna"

El independentismo es así de abyecto. Lo mismo atacan, escrachan y boicotean dejando salir todo su odio contra fuerzas constitucionalistas, que después tienen el discurso de que ellos son pacíficos y que los únicos que buscan fractura son precisamente sus víctimas. Así acosan los separatistas a Arrimadas en Canet de Mar ante la pasividad de los Mossos.

Pero no engañan a nadie fuera de Cataluña, solo engañan a dos millones de catalanes que les seguirían a tirarse desde un puente.

Este 16 de julio de 2018 la nueva portavoz de ERC, Marta Vilalta, pretende hacer valer su sonrisa para convencer de las marcianadas de los suyos. Pero no cuela, Marta, y no se la coló a nadie, y mucho menos al periodista Eduardo Inda, que jamás se calla ante las bobadas:

Marta Vilalta: Queremos que no haya fractura en Cataluña, como Ciudadanos sí, que trabaja para ello porque viven del conflicto. Y eso es muy irresponsable y lo denunciamos. Ellos no van a defender su proyecto, van a provocar y a sacar rédito de ello.

Eduardo Inda: A mí me provoca asco moral escuchar a una persona que Ciudadanos va provocando. Es decir, Ciudadanos hace un acto, les dicen de todo, les quieren pegar, no se pueden mover libremente sin escolta... y van provocando... Esto me recuerda a la dialéctica que utilizaba Batasuna y sigue utilizando en el País Vasco y en Navarra. Me produce asco y repugnancia lo que acabo de oír.