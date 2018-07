Espeluznante bronca en Telecinco entre una franquista y los "periodistas frikis", que irrita a Ónega: "¡Me ofende usted! ¡Siéntese!"

La polémica del domingo 15 de julio de 2018 la marcó la manifestación de ultra derecha que se dio cita en el Valle de los Caídos para protestar contra la exhumación de los restos de Franco. Y es este un tema que solivianta mucho los ánimos de radicales de un lado y del otro, y también, incluso, a los más moderados. Una protesta en el Valle de los Caídos rechaza la exhumación de Franco:

De modo que se lió parda trasladado a la televisión ya en lunes 16 de julio de 2018, cuando en Telecinco entrevistaban (o intentaban) a Pilar Gutiérrez, portavoz del Movimiento por España, el grupo convocante de la reunión.

Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' tuvo que lidiar con un primer desplante de su protagonista, que salió por piernas cuando vio que no le gustaba nada el devenir del programa y escuchó cómo hablaban de ella como 'ultra derecha':

"Le pido a ese periodista friki que nos ha insultado, que lo retire, porque nosotros no somos frikis, somos personas españolas con los mismos derechos a nuestro honor, y defensores de un régimen que nos pareció el mejor de la historia. Y no éramos cuatro gatos, ¡éramos diez mil personas contadas por la Guardia Civil! ¡Yo estoy oyendo aquí fake news y no soy dispuesta a tolerarlo!"