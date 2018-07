El reportero de laSexta que quiere ser más 'progre' que Ferreras intenta una encerrona deleznable a Maroto

El Partido Popular sigue centrando toda la atención debido a la pugna por la sucesión de Rajoy, lo que supone una auténtica oportunidad para laSexta de tratar de hacer picadillo a su rival político más evidente.

Esto pasó el 16 de julio de 2018 en 'Más Vale Tarde', cuando uno de los reporteros estrella de la casa quiso sacar pecho como presentador en periodo vacacional y terminó estrellado.

Sin Mamen Mendizábal en el espacio vespertino de laSexta, Hilario Pino presentaba el programa con la ayuda de José Yélamo, que sacó toda su mala baba y hasta insolencia a la hora de entrevistar a Javier Maroto, el vicesecretario de política social del PP:

Yélamo: Señor Maroto, ha dicho usted que ni usted ni el señor Casado pertenecen a la derecha pura, pero sin embargo durante esta campaña hemos escuchado al señor Casado defender posturas propias de la Iglesia católica, una institución que si de ella dependienta, por ejemplo usted no se hubiera casado. [...] Además Pablo Casado es el candidato favorito de Hazte Oír, que son homófobos declarados...

Maroto: Yo creo que hay que entender lo que dice Pablo Casado...

Yélamo: Déjeme que termine, señor Maroto, que todavía no le he hecho la pregunta. Le quería preguntar si esto no es derecha pura y si usted personalmente se siente identificado con estos planteamientos.

Maroto: Ponerse a explicar en el año 2018 lo que es la familia es un ejercicio innecesario. Pablo Casado ha dicho delante de mí es que todas las familias cada uno como la quiera entender, y que son familiar aquellas que tienen parejas monoparentales... Por tanto, no hagamos del elemento de familia uno diferenciador.