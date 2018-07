Otro incendio para Vasile en 'Deportes Cuatro': Juanma Castaño sigue los pasos de Manolo Lama y abandonará Mediaset

La mala relación entre Manu Carreño y Juanma Castaño sería el detonante de la decisión del periodista asturiano de desvincularse definitivamente de 'Deportes Cuatro'.

El portal 'Yotele' asegura este 17 de julio de 2018 que Castaño tiene la decisión tomada de dar un portazo a Mediaset y centrarse, a partir de la temporada que viene, en su labor radiofónica con 'El Partidazo' de COPE.

Precisamente Castaño le reconocía a su compañero Juan Antonio Alcalá, presentador del programa nocturno en temporada veraniega, que compaginar ambos trabajos eran "un rodillo".

Dicha información asegura que el de COPE se ha distanciado mucho de Carreño, que a su vez es su competidor en la franja nocturna con 'El Larguero' de la SER.

De concretarse, volvería a escenificarse de manera abrupta la ruptura de Carreño con los que un día fueron sus compañeros. Carreño no es un mero presentador de la cadena sino que es socio principal de la productora 'Supersport' que dota de contenido deportivo al grupo Mediaset.--Manolo Lama: "El todopoderoso Vasile mató a Los Manolos"--

Su distanciamiento de Manolo Lama puso fin a una de las parejas televisivas más exitosas y populares hasta entonces y ahora parece que el aspecto personal puede pesar en el adiós del que fue el sustituto de Lama.--Terremoto en la información deportiva: 'Los Manolos' se divorcian--

Cuando se conoció de manera oficial el fin de 'Los Manolos', Castaño no tuvo reparos en solidarizarse con su compañero de radio y asegurar que en Cuatro se le iba a echar mucho de menos. Lama acabaría aceptando la oferta de Jaume Roures para irse a GOL. Veremos si el asturiano sigue ahora sus pasos...--Lama no se olvida del 'capo' Vasile: "Fue él quién mató a 'Los Manolos'; y ahora los datos y los números ya no les acompañan"--

Juanma Castaño habla para PD del despido de Lama de 'Los Manolos'