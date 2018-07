'Zapenado': David Amor 'se venga' de Chenoa en su debut en el programa de La Sexta

La televisión es como el cerdo: se aprovecha todo. Cualquier cosa que suba audiencia, no importate que sea íntima, cruel, fea o incomfesable, se usa. Y si no hay materia, se inventa o se pretende que existe.

David Amor y Chenoa han resuelto sus cuentas pendientes. Tras coincidir en Tu cara me suena, él como concursante y ella como jurado, a los dos aún les quedaba mucho por decirse y el debut del humorista en Zapeando ha sido el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa.

Este 16 de julio de 2018, después de un vídeo recopilatorio de las mejores actuaciones de David Amor en el talent musical, el gallego ha tenido la oportunidad de decirle todo lo que se quedó con las ganas.

Además, Anna Simon incitaba al nuevo colaborador a que le "devolviera todas" a Chenoa.

"Me decíais mucho que no daba la nota y después de ver todas mis actuaciones creo que otra cosa no, pero la nota la di bastante".