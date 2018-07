'First Dates': Llama "viejita" a su cita y ella lo califica de "gilipollas"

En España hay más tontos que botellines y muchos se suelen concentrar en los platós de televisión. No sólo en la stertulias y debates, sino en todo tipo de programas.

First Dates vivió este 16 de julio de 2018 una de las citas más tensas que se recuerdan en el restaurante del amor de Cuatro.

Carlos Sobera recibió en esta ocasión a Elena y Artemio con el deseo que surgiera la chispa del amor entre ellos. Y saltaron chispas, pero del enfrentamiento y tirantez que mantuvieron durante toda la cena.

El plató de Cuatro se convirtió en todo un campo de batalla y los comentarios machistas del joven hacia su cita se fueron sucediendo a lo largo de la velada.

Artemio hizo alusión en más de una ocasión a que Elena era "muy rubia" en un intento de chiste que rescataba el ridículo tópico que cuestiona su inteligencia.

Las ofensas de Artemio no cesaron y Elena tuvo que ver cómo el chico soltaba otra falta de respeto que terminó por llevar al límite su paciencia.

"Eres muy viejita para mí. Esperaba, no sé, esperaba alguien más joven", le soltó a la mujer, que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

"Lo siento por haberte encontrado a esta vieja aquí", dijo Elena, que destacó irónicamente el gesto tan "amable y caballeroso" que había tenido con ella.

"No habría esperado que en una primera cita con un chico tuviera que soy una persona muy vieja. Parece que tengo 80 años", dijo sorprendida la rusa, que tan solo sacaba diez años a su pretendiente.

Artemio se excusó alegando que soltó el comentario no para ofenderla, sino para dejar claro que no quería tener una segunda cita con ella.

Elena quiso entonces cortar la cita antes de tiempo y ponerle fin con un contundente:

"Me están diciendo cosas raras que no me gusta escuchar. No quiero seguir con la cita. Tráeme a otro chico mucho más guapo, rico e inteligente", pidió la participante a las camareras del programa.