Los de laSexta, sin el monotema de la corrupción en el PP, sufren un cortocircuito: "Una mujer puede decir un sí pero dentro de una hora eso ser un no"

La emisión de 'Al rojo vivo' de este 18 de julio de 2018 ha constatado algo que cualquiera podría barruntar: en laSexta, una vez desactivado el monotema, es decir, la corrupción de los gobiernos de Rajoy, están perdidísimos.

Así las cosas, los responsables del programa matinal de actualidad política han decidido 'llenar' el día de hoy con buenas dosis de 'La Manada' y de Franco.

El asunto de los responsables de un abuso sexual en San Fermín estaba de actualidad porque la Audiencia de Navarra rechaza los recursos y por tanto, sus componentes seguirán en libertad provisional, algo que inunda de polémica el debate.

Pero claro, de ahí a protagonizar un diálogo de besugos, solo ha habido un paso. No se pierdan esta afirmación de María Llapart, la sustituta de Antonio García Ferreras: "Quizás una mujer puede decir que sí y quizás dentro de una hora quiere decir que no, entonces el sí anterior queda anulado".

Nos hemos quedado sin palabras. Todo ello en un contexto donde Xavier Sardá se empeña en ponerse al mismo nivel de Llapart. Y mira que era defícil:

Xavier Sardá : La cuestión es que si no hay un sí es que no pero puede que haya un sí y se produzca una solución. Un sí no viene a solucionar la cuestión cuando es una mujer la que denuncia a un señor.

Entre tanto despropósito, el ex teniente de alcalde con Ruiz-Gallardón en el ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, intentaba de aportar algo de sentido común:

María Llapart: A veces el rechazo no se manifiesta

Manuel Cobo: A mi no me parece serio lo que estoy oyendo. Has citado casos durísimos, que nos hicieron daño. ¿Vosotros creéis que alguien que viola no va a decir que le dijeron sí?