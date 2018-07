El hartazgo de los podemitas empieza a rondar el golpe de gracia a Sánchez: "¡Así, no vamos a estar!"

En Podemos están como locos para que se publique la lista de los amnistiados fiscales que ahora no quiere sacar Pedro Sánchez después de haberlo pregonado, y ya se empieza a notar el hartazgo de un grupo político descabezado (con sus líderes ausentes por paternidad) y en el que está mandando con mano de hierro el prepotente Pablo Echenique. Asquerosa pataleta del prepotente Echenique, que insulta a los tertulianos de Antena3 gratuitamente.

Rafa Mayoral estuvo en 'Al Rojo Vivo' de laSexta este 18 de julio de 2018 y allí enseguida la presentadora María Llapart observó que los podemitas ya se han cansado de ser la muleta porque sí de los socialistas y no le van a tolerar ni una a Sánchez y los suyos:

Habría que discutir acerca de si es legal o no publicar la lista de amnistiados. Pedro Sánchez ha dicho que no y un catedrático de Derecho Constitucional ha dicho que lo contrario.

Claro, los charquitos en los que se ha ido metiendo solo Pedro Sánchez ahora le pasan factura:

Rafa Mayoral: Pensamos que lo que hace falta es tener determinación... Está muy bien que se hable del Valle de los Caídos, pero hay que ver lo que nos está diciendo Naciones Unidas sobre la impunidad. [...] La comparecencia de ayer fue floja porque la gente espera mucho más...

María Llapart: ¿Les noto más distantes, más críticos con el PSOE, mucho más que cuando se reunieron Iglesias y Sánchez? Me da la sensación de que van a empezar a ponerle difíciles las cosas a Sánchez...

Rafa Mayoral: No... Se lo queremos poner muy fácil: si hay voluntad de defender los intereses de la mayoría social, de defender a los sectores populares, decirle a las multinacionales que respeten la ley, revertir los recortes, aumentar la inversión pública, sin duda. Pero si eso no está en el eje, pues entonces no nos va a encontrar. Si quiere que formemos parte de un pacto de silencio, ¡ahí no vamos a estar!