Juanma Castaño no disimula y reconoce en un irónico tuit que su relación con Vasile y Mediaset ha terminado fatal

No ha sido una ruptura amistosa. Desde que se supo que Juanma Castaño no iba a continuar ligado a 'Deportes Cuatro' la próxima temporada, muchas fueron las interpretaciones que intentaban explicar las razones del presentador asturiano para poner punto y final a su trayectoria en Mediaset.--Otro incendio para Vasile en 'Deportes Cuatro': Juanma Castaño sigue los pasos de Manolo Lama y abandonará Mediaset--

Muchas informaciones aseguraban que la relación con su ya ex compañero Manu Carreño y la propia empresa no había terminado de la mejor manera posible, lo que habría provocado que Castaño se centre a partir de la temporada que viene en su labor nocturna en 'El Partidazo' de COPE.--Lama no se olvida del 'capo' Vasile: "Fue él quién mató a 'Los Manolos'; y ahora los datos y los números ya no les acompañan"--

Un frío tuit publicado desde la cuenta oficial de Mediaset España confirmaba el fin de la relación contractual del contrato.--Manolo Lama: "Manu Carreño no hizo nada para que me despidieran, ni tampoco para que me salvaran"--

Un texto donde no había un solo detalle de agradecimiento o, al menos, de reconocimiento, para alguien que lleva ligado a la cadena desde sus orígenes.--Manu Carreño: "¿Traición a la COPE? Los que me importa que conozcan mi versión son Lama, Castaño y González"--

No en vano, Castaño ya formó parte del equipo de Maracaná 06, aquel experimento fallido de Paco González y compañía en los tiempos en los que Cuatro aún pertenecía al grupo PRISA y fue reportero destacado en uno de los grandes exitos del canal y de la Selección española: la Eurocopa que ganó España en 2008.

Os devuelvo el agradecimiento y el cariño mostrado en vuestro tuit. Un saludo y mucha suerte. 😜 https://t.co/cmklv2XNum — Juanma Castaño (@juanmacastano) 18 de julio de 2018

El periodista de COPE contestó al tuit con grandes dosis de ironía y sarcasmo en un texto que confirma que ambas partes han finalizado su relación con un incendiario divorcio: "Os devuelvo el agradecimiento y el cariño mostrado en vuestro tuit. Un saludo y mucha suerte".

