Esta es Pilar Gutiérrez, la franquista 'con un par' que se ha convertido en la última 'estrella' de las tertulias

Algo tendrá la televisión, que ha hecho mundialmente famosos a un pato llamado Donald, hace crecer tres palmos a los zarrapastrosos de Podemos y convierte en un pis-pas en estrella mediática a una señora que dice lo mismo que lleva diciendo toda su vida.

Pilar Gutiérrez, impulsora del Movimiento por España, ha pasado de ser una auténtica desconocida a que sus palabras sean analizadas hasta el más mínimo detalle desde que apareciera por primera vez hace unos días en el programa Ya es mediodía, de Telecinco.

Su enfado y espantada en directo fue la primera confrontación de varias que ya ha tenido con algunos colaboradores de televisión.

Pilar Gutiérrez ha hecho en distintos programas una firme defensa del franquismo y se ha mostrado en contra de que sus restos sean exhumados del Valle de los Caídos.

Nacida en 1953, su padre Joaquín Gutiérrez Cano, ex ministro con Franco de Planificación del Desarrollo en 1974, ex director ejecutivo del Banco Mundial y ex embajador de España en Japón, entre otros cargos.

Pasó su adolescencia entre España, Alemania y EEUU y recibió una firme educación religiosa, según ha relatado el programa en el que se ha dado a conocer.

Continuando con la vehemente defensa de sus ideales y apoyo al régimen de Franco, Pilar Gutiérrez ha asegurado que como ya han manifestado no van a tolerar que saquen los restos del dictador del Valle de los Caídos y que aunque no va revelar públicamente que medidas tomarían, sí ha dejado claro que las iniciativas realizadas por Podemos seguramente les sirvan de ejemplo.Sobre la decisión del Gobierno socialista de proceder a la exhumación de los restos de Franco, dice:

"Esto parece una sexta de adeptos que dicen 'Sí, bwana' a lo que dice el Presidente... Lo está haciendo para provocar a la mitad de la población porque el 54% de la población no quiere la exhumación de Franco... Yo también tengo derecho a indignarme, no solo Pablo Iglesias lo tiene".

Respecto a la petición de los familiares de los cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos, Gutiérrez ha dejado muy claro su postura:

"Franco se molestó en sacar cadáveres de enemigos de cunetas y darles una sepultura dignísima, es un monumento a caídos de los dos bandos... Es un monumento a la reconciliación de un bando y otro... los huesos se han unido y están rezando por nosotros contra nuestros amigos... Es lo mismo que sucedió en el 36 y se está repitiendo, es el día de la marmota... ayer salieron en vascongadas dos tíos con una motosierra en una concentración de los batasunos".

UNA VIDA MOVIDA

Gutiérrez, psicóloga de profesión, se quedó embarazada de un brasileño.

"Como era diez años mayor que yo y me llevó por su camino", ha relatado en algunos de los diversos programas televisivos en los que ha intervenido.

Ya es mediodía ha hecho un repaso por el archivo de Telecinco y ha encontrado a Pilar Gutiérrez en algunas apariciones en programas de la cadena, donde ha mostrado sus argumentos en contra del aborto y la eutanasia.

En pleno debate por la ley de plazos del aborto en 2010, Gutiérrez se presentó en el Senado con "mierdas de gato" porque la norma que se quería aprobar era "una caca".

En 2012 participó en el programa La Noria, presentado por Jordi González, en el que aseguró que "el aborto aumenta el riesgo de cáncer de mama".

Años más tarde, debatió sobre la eutanasia y mostró su postura en contra en el programa de Telecinco De buena Ley.

En 2011 creó una página de Facebook para "contar su verdad sobre Franco", y finalmente, en 2014 fundó la iniciativa Movimiento por España.