Prat se sube a la ola de Telecinco contra la portavoz franquista para machacarla en su tertulia: "¡La única que nos lleva al 36 es usted!"

En Telecinco están encantados con Pilar Gutiérrez, la portavoz del grupo franquista Movimiento por España. Y es que esta señora ha resultado ser un auténtico personaje televisivo: contundente, clara, que proporciona espectáculo y sobre todo que defiende con vehemencia una postura muy controvertida. Espeluznante bronca en Telecinco entre una franquista y los "periodistas frikis", que irrita a Ónega: "¡Me ofende usted! ¡Siéntese!"

Sonsoles Ónega y su 'Ya es mediodía' se han 'aprovechado' durante dos días consecutivos de tal protagonista, con escándalos incluidos, y ahora se sube a la ola para surfearla en pro de su interés Joaquín Prat con su 'El programa del verano'. Sonsoles Ónega se arroja a los brazos de la portavoz franquista que las lía pardas para mejorar su audiencia.

Fue este 19 de julio de 2018, y desde el minuto uno de entrevista se veía que todo iba a ser por el show televisivo y que se venía un arreón del propio presentador o sus tertulianos para acallar a la franquista y sus maneras revanchistas y exageradas:

Joaquín Prat: Esto de los enemigos en pleno 2018... Yo es que tenía 6 meses cuando falleció Franco. No sé, me parece todo muy antiguo.

Pilar Gutiérrez: Más antiguo me parece a mí que quieren exhumar a Franco después de 43 años muerto, y querer abrir esas heridas. Es lo mismo que hicieron en el 36, es antiquísimo.

Joaquín Prat: Lo que sucedió en el 36 es lo peor que le pudo haber sucedido a este país.

Pilar Gutiérrez: De eso nada, lo peor que le sucedió a este país son los asesinatos crueles y diabólicos que cometían los milicianos de la República contra sus opositores... Y eso por desgracia se está repitiendo [...] Este Gobierno está apoyado por golpistas y terroristas, y nos van a llevar ustedes al 35, porque en el 36 fue la salvación de España.

Joaquín Prat: No, no, si nos llevan al 36 la única que nos está llevando ahí es usted con su dialéctica y con su retórica. La mayoría de la sociedad española ha hecho un viaje que parece ser que usted no ha hecho. Vivimos en democracia y puede usted decir todo lo que considera oportuno.

Pilar Gutiérrez: Sí! Claro! A mí me insultan y dicen mentiras. Nos insultan siempre a los franquicias, somos ciudadanos de segunda. Nosotros somos sus enemigos, no me diga usted que no. ¡Si los de laSexta dicen que les damos miedo! ¡Cobardes que son, peor para ellos!