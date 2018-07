El momentazo de la extraña espontánea que se cuela en 'Al Rojo Vivo' y deja a Ferreras por los suelos

Es de chiste, aunque la señora hace lo que puede por escaparse de tan embarazosa situación en cuanto se da cuenta de que se le ha ido la mano con la fregona. Y no es que quisiera limpiar el estudio de tanta estulticia según afirman algunos, si no que simplemente no se dio cuenta.

Ocurró este jueves 19 de julio de 2018 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, mientras Antonio García Ferreras repasaba la actualidad del Partido Popular junto a sus tertulianos.

De repente se ha colado una señora de la limpieza, y su cara lo ha dicho todo.

Poco después, el propio Ferreras ha comentado lo ocurrido en directo, y ha tenido un mensaje cariñoso con Amelia, que ya es toda una estrella.