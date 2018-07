Twitter saca los colores a Jordi Évole por exigir a Llarena que cese en su labor de juzgar a Puigdemont: "Deja tú el periodismo"

El juez Pablo Llarena ha rechazado la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación.--La encerrona más sibilina de Évole: tira de sus 'abuelas independentistas' para arrinconar al ex presidente andaluz que llamó "cerdos" a los golpistas--

Esa ha sido la respuesta de Llarena a la Justicia alemana, al considerar que el tribunal de Schleswig-Holstein se ha saltado a la torera el mecanismo de cooperación europeo que establece la euroorden.

El magistrado español sigue pensando que el expresidente catalán debe ser juzgado por el delito de rebelión.

Así las cosas, Jordi Évole, el periodista catalán de 'Salvados' en laSexta, ha vuelto a asomar su patita 'indepe' al afirmar en Twitter 'Llarena déjalo'.

El tuit se volvió viral y hubo reacciones muy en contra del reportero afín a los separatistas:

Llarena, NO lo dejes. Hazlo por los catalanes no ultranacionalistas secesonistas, por los que respetamos las leyes y la CONSTITUCIÓN, por los DEMÓCRATAS, por los que no queremos que nos dividan ni enfrenten entre nosotros y con el resto de españoles. Llarena ¡NO LO DEJES! .