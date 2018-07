Así manipula laSexta y tú no te enteras: Ferreras echa el resto con la 'división' en el PP cuando el PDECAT está a punto de saltar por los aires

Así (te) manipula laSexta sin que te enteres. El canal más a la izquierda del grupo Atresmedia lleva días volcado en el proceso de primarias del Partido Popular que debería elegir al nuevo líder del centro-derecha.--Los de laSexta, sin el monotema de la corrupción en el PP, sufren un cortocircuito: "Una mujer puede decir un sí pero dentro de una hora eso ser un no"--

Antonio García-Ferreras ya tiene todo preparado para hacer un especial de 'Al rojo vivo' para este sábado 20 de julio de 2018 con el resultado del congreso del PP.--El reportero de laSexta que quiere ser más 'progre' que Ferreras intenta una encerrona deleznable a Maroto --

Independientemente del resultado, laSexta se está poniendo las botas ahondando en la división en el seno del partido de Génova que amenaza con fracturarse entre los partidarios de Pablo Casado y los de Soraya Sáenz de Santamaría.--La entrega a Pedro Sánchez pasa factura: hunde a los informativos de laSexta--

🔴 Por primera vez en la historia, el Partido Popular elige a su líder por votación | Arrancamos #directo https://t.co/bmmOux9tDf pic.twitter.com/D5bsYhtpl7 — Más Vale Tarde (@MVTARDE) 20 de julio de 2018

Los espectadores de este canal, en cambio, apenas habrán podido reparar en que este mismo fin de semana se produce, paralelamente, una asamblea que amenaza con hacer volar por los aires la supuesta 'unidad' del independentismo catalán.--Paco Marhuenda pone patas arriba 'laSexta Noche' con un broncazo a Iñaki López: "Tú, a mí, no me das lecciones"--

La asamblea del PDeCAT arranca este viernes 20 de julio de 2018 en pleno debate sobre el liderazgo de la formación separatista en el Palacio de Congresos de Cataluña.--laSexta style: para qué cargar contra la sectaria RTVE de Artal y Fallarás cuando puedes pegarle a la del PP--

El contexto es engorroso, porque la formación se debate en el encaje con la Crida Nacional per la Republica, el movimiento que capitanea el ex presidente Carles Puigdemont que con tal de seguir mandando no tiene ningún problema en bombardear su propio partido.--Hermann Tertsch avisa del frente mediático de la exvicepresidenta contra Pablo Casado: "Telemadrid, como laSexta, un ejército de podemitas y sorayistas juntos"--.

VÍDEO | El dardo de Villalobos a Casado: "Yo creía que él no era de extrema derecha, pero sí lo son muchos de quienes le rodean" #PPdecideARV https://t.co/yNECsuVPla — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 20 de julio de 2018

Según todas las fuentes, Puigdemont está ávido de poder y quiere controlar tanto el partido como el Gobierno, donde su 'títere' Quim Torra podría salirle rana y empezar a marcar por sí mismo su propio rumbo.

Para el constitucionalismo es una gran noticia porque todo esto indica que el principal partido independentista (aunque algunas encuestas dan ya como primera fuerza a ERC) puede explosionar.

Pero para laSexta, eso no merece la pena. Ellos están más a otras cosas. A lo largo de este 20 de julio se han centrado en el congreso del PP y el especial de mañana sábado 21 de julio irá por la misma vía.--Ferreras ya incluso recurre al VAR de laSexta para encontrarle gazapos y deslices a los del PP--

Según la RAE, la definición que da de manipular es la siguiente: Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares. Pues eso.

