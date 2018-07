Susanna Griso reconoce que "ha tensionado" la línea editorial del grupo Atresmedia: "Voy por libre"

"Yo no me he alineado con ninguna familia, voy por libre. Y eso se me ha permitido desde Antena 3, donde hay una línea editorial que en momentos dados, creo, he podido tensionar"--Susanna Griso vuelve a asomar la patita defendiendo el derecho de Quim Torra a lucir el lazo amarillo de los golpistas en su reunión con Pedro Sánchez--

Son palabras de la presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso, que ha concedido una entrevista al suplemento 'Fashion&Arts' de La Vanguardia.

Sí, aunque es una línea en la que aprecio pluralidad. En Espejo Público hemos tenido clara la vocación de que hubiese siempre contertulios con posiciones muy diversas, y eso se nos ha respetado Lo de "no casarse con nadie" responde a que me he sentido muy independiente en mis planteamientos, y eso hace que al final estés viviendo siempre en el alambre.

En la conversación habla de una fría relación con Ana Rosa Quintana:

-¿Cómo se lleva con Ana Rosa? -Pues nos llevamos. -¿Se encuentran de vez en cuando? -Poco, la verdad es que coincidimos poquito, en algún despliegue informativo. entrevista.

Nuestras posiciones son muy distintas, y a mí lo que me sorprende es que la gente no pueda entenderlo. Las ideas políticas nunca han sido un problema en nuestra relación de pareja. De hecho, nos reímos muchísimo, porque al final siempre nos salva el sentido del humor. Nos lanzamos muchas pullas. Él viene de El Terrat, de los monólogos de Andreu Buenafuente, de la sátira política... En contadas ocasiones hemos perdido ese punto de vista, y entonces se extraña la última frontera. Cuando nos hemos dado cuenta hemos hecho un esfuerzo por recuperarlo, porque eso en el fondo es lo que te permite tener posiciones distintas y reírte desde esa distancia.

En una ocasión, trabajando en Catalunya Ràdio, en la sección de Economía, un jefe me dijo: "Te falta sentido nacional". Y es posible que me faltara sentido nacional para hacer política

Sobre la evolución del nacionalismo al independentismo, comenta que: "He visto la mutación del nacionalismo hacia el independentismo, que me ha resultado muy llamativa. Lo he respetado muchísimo, pero en determinados momentos me ha molestado, me ha encabronado, incluso, la frivolidad con la que se ha gestionado todo".