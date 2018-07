El whatsapp que deja con el culo al aire a Chabelita

Después de varios días de rumores y especulaciones Paloma García Pelayo ha visto unos mensajes de Alberto Isla que aclaran los motivos de su ruptura con Chabelita y que no tendrían nada que ver con las terceras personas de las que tanto se ha hablado. El desgaste emocional y la convivencia parecen ser las principales causas, según esdiario.



"No estoy con ella porque estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 4 de la madrugada, dedicarme cien por cien a mi hijo mientras que ella lo ignora. Se levanta a la 1 de la tarde para tumbarse en el sofá y ver novelas desde el móvil, hablar con las amigas por Whatsapp y decir que ella, en todo caso, se moverá cuando tenga 25 años", asegura Alberto sobre la madre de su hijo, a la que no deja precisamente bien.



Todo apunta a que la falta de cariño por parte de la hija de Isabel Pantoja ha podido con la paciencia de Alberto Isla: "Una persona que no me demuestra absolutamente nada, que me pone mala cara cuando voy a darle un beso, que no nos acostamos juntos, que me ignora por completo, que se aburre con mis amigos, que no le gusta cuando voy a comer con ella porque no le gusta ningún sitio a donde la llevo".

VÍDEO DESTACADO: El fiestón de Chabelita en la Feria de Jerez mientras expulsaban a Alberto Isla de 'Supervivientes'