Empar Moliner, la mamporrera de la golpista TV3, se lleva un hostión por 'expulsar' a Arrimadas de Cataluña

La pobre mujer no da para más. Lógico en cierta medida pensando en que tragar todos los días la ración de sectarismo habitual en la TV3, al final el cerebro se te tiene que reblandecer forzasamente.

Lo cierto, no obstante, es que a Empar Moliner, presentadora de esa golpista televisión, se la ve muy a gusto en su papel de mamporrera y el último despropósito ha sido poco menos que expulsar a Arrimadas de Cataluña.

Porque, aunque es verdad que se refería a un acto en concreto en el pueblo de Tortosa, los separatistas como Moliner no disimulan a la hora de repartir credenciales (y hasta pasaportes) de buen catalán.

La señora en cuestión escribió sobre Arrimadas:

Sé que no está cómoda haciendo este número por los pueblos. Pero ir a buscar la foto a una fiesta popular es pasarse. Mucha gente va con los niños y no es día de políticos gritando. Vaya sólo a los sitios que está dispuesta a amar. No somos una reserva.

Sé que no està còmoda fent aquest número pels pobles. Però anar a buscar la foto a una festa popular és passar-se. Molta gent hi va amb els nens i no és dia de polítics cridant. Vagi només als llocs que està disposada a estimar. No som una reserva. #NoVolemSortirALaGriso