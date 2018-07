Marhuenda incendia laSexta riéndose de las críticas de Sardá a Casado: "Si quieres show, ponte en pelotas"

La tertulia nocturna de los sábados en el segundo canal de Atresmedia, 'laSexta Noche', le dedicó una buena parte del programa del 21 de julio de 2018 a analizar el triunfo de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular.

Como no podía ser de otra manera, la bancada de la izquierda tertuliana, es decir los Sardá, Maraña o Cintora ponían sus pegas y resucitaban hasta el fantasma de Franco para intentar en cierta medida desacreditar al nuevo presidente de los populares.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, daba sopa con ondas a todos los que ahora están que trinan con la victoria de Casado y protagonizaba este momentazo:

Xavier Sardá: "Bienvenido al nuevo Partido Popular porque yo me acuerdo perfectamente cuando hablábamos de Casado, de Andrea Levy, del señor Maroto... que te ponía uhhh, nervioso, diciendo que esta gente que no sabe nada, qué se han creído".

Francisco Marhuenda: "¿Eso cuándo lo he dicho? Yo no recuerdo haber dicho esas chorradas. Es que es muy gracioso, parece un programa de humor".

Xavier Sardá: "Te ponía negro simplemente el hecho de que te lo nombrase".

Francisco Marhuenda (enseñando la portada de La Razón): "¿Ves? Pablo Casado, ¿te fastidia?"

Xavier Sardá: "Eres muy acomodaticio, pero te ponías negro".

[...]

Francisco Marhuenda: "A mí me hace mucha gracia todo esto, pero yo tengo una ventaja, que es que dirijo un periódico, y este periódico se ha posicionado clara y directamente en este momento cuando algunos apostaban por Soraya Sáenz de Santamaría. Yo siento daros un disgusto, pero Pablo Casado es amigo mío y yo anuncié el otro día que todos esos masters que os ponen tan cachondo a todos y que estáis tan emocionado no hay nada. Vosotros tenéis un problema. Yo cuando gobierna el PSOE no me importa..."

Xavier Sardá: "¡Pero si te ponías negro cuando te citábamos a estos políticos jóvenes del Partido Popular!"

Francisco Marhuenda: "¡Pero qué chorradas dices, de verdad! A veces me consigues asombrar en tus deseos de montar espectáculos. Móntalo de otra forma, ponte en pelotas. Es un espectáculo poco sólido. Tienes la mala suerte, insisto"