Sofía Suescun confiesa que puso cuernos a Alejandro Albalá y se acostó con otro chico tras salir de 'Supervivientes'

Dinamita. No hay nada que haga subir más la audiencia entre los nutridos espectadores de la telebasura española, que una confesión sexual descarnada y eso es lo que a suministrado sin remigos Telecinco a sus fieles.

Sofía Suescun ha respondido a todas las dudas que se han generado tras su salida de Supervivientes en el famoso polígrafo de Sábado Deluxe.

La navarra no ha sido tan transparente como presume, quizás por lo incómodas que han sido las preguntas.

La exconcursante de Gran Hermano ha comenzado hablando de como se siente respecto a Alejandro Albalá:

Acudía a plató "triste, decepcionada..." porque el día anterior se había enterado de que el ex de Chabelita había estado en casa de un amigo rodeado de mujeres.

Lo peor es que según ella:

"En ningún momento me dice que hay tres chicas, me dice que está con sus amigos y ya está y eso me da que pensar porque si no tuviese nada que ocultar se lo habría contado".