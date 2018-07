Carta de una purgada por la podemizada Telemadrid: "Mi despido ha sido con señalamiento"

El 25 de julio de 2017 la veterana redactora y presentadora de Telemadrid, Marisa de la Cruz recibió en su casa, estando de baja laboral, un burofax de despido. Una" purga ideológica", según narró la propia periodista a Periodista Digital por haber cubierto el área de Aguirre y de González y no haber seguido las consignas de los podemizados sindicatos de la televisión autonómica. --Telemadrid despide a la periodista que cubría el área de Esperanza Aguirre: "Yo lo llamo purga ideológica"--

Al ser fija de la casa, por oposición, su despido solo pudo ejecutarse con un expediente disciplinario con argumentos ridículos y falsos . La propia Telemadrid reconoció la improcedencia del despido, pero su director general José Pablo López se negó a readmitirla, lo que según la periodista confirma al 100 al 100 por cien una purga ideológica. --Telemadrid reconoce la improcedencia del despido de Marisa de la Cruz, pero no la readmite--

DE LA CRUZ HA NARRADO LA VERDAD DE SU DESPIDO A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RADIOTELEVISIÓN MADRID DEL PARLAMENTO MADRILEÑO

Esther Ruiz, de Ciudadanos, es la presidenta de la Comisión de RadioTelevisión Madrid en la cámara autonómica . A ella a ella ha dirigido su escrito De la Cruz:

"Estimada Esther, me dirijo a ti, como presidenta de la Comisión de RadioTelevisión Madrid, con la esperanza de que un caso como el mío no se vuelva a repetir. Hace un año me purgaron en Telemadrid. Todo el mundo sabe que fue así aunque nadie iba a reconocer que sucediera en la Nueva Telemadrid ".