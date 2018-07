La jauría separatista ya echa de menos a Soraya y se suma a la izquierda progre para insultar a Casado : ¡Ultra! ¡Anti-catalán!

Es un hecho que tanto para los medios ‘progres' de Madrid como para los medios indepevictimistas de Cataluña el único dirigente de derechas que vale es aquel acomplejado que se avergüence de su propia ideología, que pida perdón cada día por ser de derechas, que reniegue de sus propios valores y de la historia de su partido y al que le incomoden los símbolos de España y la propia España en sí. Todo lo que no sea eso es la reencarnación de Adolfo Hitler.

De ahí que no sorprenda que ante la elección de Pablo Casado como presidente del PP, los medios de comunicación antiderecha hayan sacado su la retahíla de insultos de siempre. Los diarios El País de PRISA y El Periódico de Catalunya de Zeta decían en sus sendos editoriales del domingo que el PP volvía al aznarismo.

Les faltó decir que ellos también volvían a su anti-aznarismo que tanto rédito les dio en 1997 y volvían a sacar contra Casado muchos de los adjetivos que ya usaron contra el Gobierno Aznar. Si El País editorializaba que Casado tenía un "Perfil radical", alejado del ‘centrismo' y la ‘derecha moderna europea', desde El Periódico decían que su llegada era ‘una mala noticia para Cataluña'. Cuantos recuerdos les hubiera traído esto a Polanco y Asensio si siguieran en este mundo.

Pero cuando dicen los indepes que Casado es ‘anti-catalán' (como airearon en las redes sociales)... ¿Cabría preguntarse si lo dicen por la catalana Andrea Levy, o la catalana Dolors Montserrat, y la inmensa mayoría de miembros del PP catalán que le respaldaron? Salvo que Quim Torra haya preparado algún decreto que retire la ciudadanía catalana a todo aquel que ose apuntarse al PP.

Vuelve la basura argumental de siempre

Desde el sector mediático anti-español llevan tantos años escupiendo basura contra la derecha (que siempre para ellos es ‘ultra, fascista o extremista', salvo que sea derecha anti española, tipo pujoliana o arzallucera) que sus textos hacen bostezar.

Esther Vera, directora del diario independentista subvencionado Ara escribe que Pablo Casado cumple el manual de la "derecha dura" a la perfección: "preponderancia del castellano por encima de cualquier otra lengua, un PP mucho más de derechas que liberal y que habla de familia, Dios, patria y rey".

Además Esther Vera se mete en la cabeza de Casado para asegurar que para él "la idea de que la Transición fue una anomalía y que la España auténtica pasa por homogeneizar la diferencia y por un Estado rancio". Claro, claro.

Es decir que para Esther Vera, que Pablo Casado dijera en su discurso que reivindicaba a España y la transición, quiere decir - porque a ella le da la gana deducirlo así - que desprecia a todo los idiomas españoles que no sean el castellano y a la propia Transición así.

¿Qué tenía que haber hecho para ser aprobado por Esther Vera? ¿Terminar su discurso gritando ‘puta España' al estilo de un Valtonic o un Borrás? En el editorial de Ara se preguntan si ‘algún día España pasará página del franquismo de verdad'.

Bien saben medios como Ara que a quienes más les interesa mantener vivo el recuerdo del franquismo es al independentismo, que tanta rentabilidad política pretende sacar siempre de aquel recuerdo incluso aunque sea a base de apropiarse de mártires y víctimas que les eran ajenos.

También en Ara el muy original Alex Gutiérrez se refiere a la prensa nacional como ‘la caverna' (aplauso a la originalidad) y se plantea la ecuación de que ‘si la derecha gira a la derecha, entonces es ultraderecha' (bravo, le habrá explotado la cabeza por su gran ingenio argumental). ¿Habrá alguien del PP que no será ‘ultra' para él?

En ElDiario.es Ignacio Escolar demostraba un nivel similar de originalidad al decir que Pablo Casado tenía ‘un discurso ultra' al tiempo que desde Público.es una de los rodrigones de Roures, David Bollero, aseguraba que había ‘amigos de ETA' en las filas del PP a base de retorcer argumentos con su libérrima interpretación para acabar sugiriendo a todos que al escuchar a los del PP "el olor a rancio es inaguantable". No como los artículos de Público.es, claro, que rezuman olor a gran tolerancia democrática hacia los que no piensan como ellos. Basta con leer sus comentarios para atestiguarlo.

Pilar Rahola: "Pablo Casado es como un anticonceptivo, que pena que España no tenga una derecha moderna europea

Y para que nada falte, también en TV3 valoraron el triunfo de Pablo Casado en el programa de Laura Rosel que tenía como comentarista estrella - otra vez - a Pilar Rahola, la única política independentista que cobra por opinar a diario sus sectarias visiones sin que una cadena, que se supone que es pública contraprograme con otro político contratado que saliera con la misma frecuencia de la ideología contraria.

Rahola se refirió con ironía al triunfo de Pablo Casado.

Laura Rosel: Pablo Casado ha liquidado a Soraya Sáenz de Santamaría

Pilar Rahola: Hablar de Pablo Casado es como un anticonceptivo

Laura Rosel: Vaya, el que defiende a la familia, no sé si le...

Pilar Rahola: Lo digo porque me baja la moral. (...) Todos los discursos eran ‘Cataluña' y ver quien tenía la porra más grande. (...) Si me preguntan a quién prefería, yo prefiero al Casado.

Laura Rosel: ¡¿Pero qué dices?!

Pilar Rahola: Es una ‘raholada' de las mías. El Casado. Porque así se peleará con el Rivera.

Laura Rosel: ¿Jóvenes?

Pilar Rahola: Jóvenes muy viejos. Pero sí, jóvenes. (...) El conflicto entre el PP y Ciudadanos se va a acentuar. Cuando los adversarios se pelean déjalos. (...) Soraya es la Rubalcaba del PP que diseñó toda la operación contra Cataluña. (...)

Laura Rosel: ¿Pero eso no lo hacía Moragas?

Pilar Rahola: Pero Soraya era el capo. (...) Casado ideológicamente nos amenaza con todo, pero como mínimo no tiene la mochila de haber hecho faena de las cloacas contra los líderes de catalanes. (...). Hoy el Rivera tiene un mal día, porque ha salido un ‘riverita' en el PP. La desgracia de todo esto es que España se merece una derecha moderna y europea cuyo relato no sea un desprecio permanente a otros idiomas y culturas y naciones. Las derechas europeas modernas no harían las barbaridades que hacen aquí. (...) Vienen del siglo XIX. No sólo del franquismo, sino desde antes, del relato español intolerante que se basaba en una mirada de desprecio hacia las diferentes. Es una lástima que no tengamos una derecha normal.