El alucinante consejo de Marhuenda a Pablo Casado: "¡Tienes que liquidarlos a todos!"

La resaca del fin de semana en el que en el Partido Popular se eligió a Pablo Casado como nuevo líder, deja al mayor partido en España ante la necesidad de volver a unirse para afrontar la oposición de la mejor manera posible.

En esta línea, la candidatura ganadora de Casado tiene que hacer algo con los perdedores sorayistas, desde la propia Sáenz de Santamaría hasta Fátima Báñez pasando por Iñigo de la Serna o Dolors Montserrat. Casado mantuvo a lo largo de su campaña de primarias que si ganaba integraría los equipos, pero queda por ver qué pasará con todos estos destacados nombres del partido.

Francisco Marhuenda, analista político en televisión y director de La Razón, le mandaba un mensaje de lo más sorprendente este 23 de julio de 2018 desde ‘Al Rojo Vivo' de laSexta:

¡Aquí no hay nada que coser! Peor que el PSOE, donde cogieron a su secretario general que lo echaron a patadas... Y en el PSOE han hecho lo que yo le dije a Pedro; ¡tienes que liquidarlos a todos! Lo que va a hacer Pablo Casado, me imagino, que es lo que yo haría si yo fuera él. No hay acuerdo global, pues tiene que ser el ejército que se rinde: tienen que pasar de uno en uno... Si De la Serna quiere incorporarse, que se incorpore. Pero si hoy hubiera un congreso del PP otra vez, Soraya sacaría un 10% porque la gente va corriendo al auxilio del ganador.