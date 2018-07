Toni Cantó se las tiene tiesas con un tertuliano en TV en su alegato brutal contra Pedro Sánchez por ir por la vida de festivalero deluxe

Estamos agonizando el mes de julio, y el fin de semana del FIB era demasiado suculento hasta para todo un Presidente del Gobierno, haya llegado como haya llegado a ese cargo. Así que Pedro Sánchez se plantó este sábado 21 de julio de 2018 en Benicássim para disfrutar el concierto de The Killers. El viaje lo hizo en su avión privado. Mensaje a Pedro Sánchez: "El dinero público no está para hacer de groupie de 'The Killers'".

Así que la parcela derecha del panorama político y mediático está que trina con Sánchez, y no es para menos. Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, apareció por 'Ya es mediodía' de Telecinco en la resaca de este lunes 23 de julio de 2018, y allí protagonizó un enfrentamiento con el periodista Ricardo Altable, quejoso de que el de Ciudadanos estuviera poniendo a parir al Presidente Sánchez:

Nos parece impresentable. El Presidente del Gobierno nada de lo que haga, ni en su esfera privada, puede escapar al control. Y no nos puede tomar por tontos ni mentirnos, inventándose una excusa o coartada de que se ha reunido con Ximo Puig cuando lo que en realidad ha hecho es irse tres horas de concierto. ¡Eso es tomarnos el pelo a los españoles!

Fue aquí cuando entró en conflicto el periodista y tertuliano Ricardo Altable:

Ricardo Altable: Yo no sabía que el señor Cantó es el encargado de delimitar el tiempo que tiene que estar reunido Pedro Sánchez con Ximo Puig o con la alcaldesa de Castellón... No sé si eso depende de Ciudadanos... Toni Cantó: Lo que sí tengo derecho es a opinar como valenciano es si está bien o mal que el Presidente utilice a los valencianos como coartada y que no haga un paripé. El señor Sánchez quería irse de juerga a ver a The Killers, es mi opinión, que sea valiente y no nos tome el pelo a los valencianos! Ricardo Altable: ¡Usted está acusando a todos, también a Ximo Puig y a la alcaldesa de Castellón!

