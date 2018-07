Sofía Suescun queda como una mentirosa delante de toda España

Sofía Suescun se sometió este sábado a uno de los Polideluxe más intensos que se recuerdan. La ganadora de Supervivientes llegó al plató de Sábado Deluxe dispuesta a demostrar la veracidad de su tormentosa historia de amor con Alejandro Albalá. Ya sabíamos que su relación no atravesaba su mejor momento, pero las mentiras de Sofía al polígrafo han sido la estocada final para ellos, según libertaddigital.

Entre otras cosas, se desveló que Sofía abrió desnuda la habitación de un hotel a Iván González, tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, y se metió con él en la cama tras comentar: "¿Cómo es que no nos hemos acostado todavía?". El propio Iván entró por teléfono y aseguró que no era la primera vez que Sofía le pide dormir juntos. Pero la cosa no quedó ahí y las preguntas cada vez eran más íntimas. Según el veredicto de Conchita, Sofía habría mantenido relaciones íntimas con otra persona que no es Alejandro Albalá en los últimos días.

Además se confirmó su relación con un famoso futbolista. Aunque no se dijo el nombre del jugador, el polígrafo desveló que que en los últimos días la pamplonica se ha mensajeado con este famoso futbolista que habría jugado en la selección española durante el Mundial de Rusia. A pesar de los intentos de engaño, Conchita confirmó que también ha mantenido relaciones sexuales con dicho futbolista profesional.

La noche terminó por todo lo alto con una pregunta de María Patiño: "¿Crees que podrías estar embarazada?". Aunque la respuesta de Sofía Suescun fue negativa, Conchita volvió a asegurar que la invitada mentía. Ella se reafirmó en su respuesta y la presentadora le entregó una prueba de embarazo para realizarla en directo, algo que ella no aceptó.

VÍDEO DESTACADO: Supervivientes 2018: sin Sofía Suescun son todos satélites auténticos