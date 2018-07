La 'resurrección' de Jordi González: el periodista que pasó de triunfar con 'La Noria' a insultar en Twitter

Jordi González está a escasas horas de estrenar un nuevo programa en televisión. «Hechos reales» analizará aquellos sucesos de los que todavía quedan cosas que contar, secretos ocultos y que aun tienen que ser analizados, todo ello junto a un grupo de colaboradores que ayudarán al presentador en su labor, según ABC.

Jordi González espera conseguir buenos datos de audiencia, aunque en ocasiones no es lo único que ha cosechado en su carrera. Ha estado en multitud de ocasiones muy estrechamente vinculado con la polémica, y sus programas no han estado exentos de protagonizar titulares por el contenido que en el mismo se contenía.

Jordi González, desde hacía muchísimos años, estaba estrechamente vinculado con el mundo de la actualidad. Analizar los hechos políticos, debatir en torno a la controversia del momento eran carne de los programas que él conducía. Sin embargo, de la noche a la mañana su perfil dio un giro más hacia el entretenimiento y dejó de lado a la actualidad. Pero esta decisión no la tomó él mismo, sino que se vio un poco obligado por las circunstancias que habían envuelto a su carrera en los tiempos que entonces corrían.

El acabose de «La noria»

El calvario de Jordi González con la actualidad llegó en el año 2011. Se enfrentaba a «La noria» desde hacía ya cuatro años. El programa de actualidad era líder de audiencia, y nadie podía vaticinar que se iba a acabar en cuestión de meses. En octubre acudió al plató la madre del «Cuco», uno de los presuntos asesinos de Marta del Castillo, y cobró unos 10.000 euros aproximadamente.

Cuando la noticia saltó a los medios de comunicación, las reacciones no se hicieron de esperar. Los anunciantes empezaron a desaparecer del programa, y advirtieron que no querían que su marca se viera vinculada al programa que presentaba Jordi González. El presentador, en un primer momento, dijo que no había que preocuparse y que al igual que se fueron, los anuncios volverían a estar interesados en el programa, pero se equivocaba.

El tiempo continuó pasando y los anunciantes no volvían al programa, y fue entonces cuando Telecinco determinó ir cerrando paulatinamente «La noria». En un primer momento, la cadena colocó en prime time «El gran debate», un programa que duraría tan solo dos horas, y que posteriormente daría acceso a una versión reducida de «La noria». Pero como la estrategia tampoco funcionó, en el mes de abril cerró definitivamente «La noria». Pero tampoco «El gran debate» consiguió cuajar en parrilla, cerrando tan solo un año después de que lo hiciera su predecesor. Tras esto, Telecinco no volvió a confiar en darle a Jordi González un programa de estas características. De hecho, tras «El gran debate» llegó «Abre los ojos... y mira», un espacio conducido por Emma García y que fue cancelado tras cinco meses de descalabro.

Su ataque por twitter

Jordi González, sin embargo, no ha estado exento de polémicas en su vida privada. Una de las más sonadas fue cuando contestó de manera inapropiada por twitter a una persona que le señaló de hacer telebasura con «La noria». «Telebasura tu puta madre, guapa» le dijo. Aunque, posteriormente, pidió disculpas públicamente por la misma red social.

Desde que desapareció en «El gran debate», Jordi González se ha mantenido al margen de la actualidad informativa. Quién intentó tomar el relevo de él en Mediaset fue Sandra Barneda, con el maltrecho «Un tiempo nuevo», dejando evidente que la cadena no confiaba de nuevo en él para este tipo de formatos. Mediaset tenía otros planes para el catalán, acercándole aun más al entretenimiento.

Vinculado al entretenimiento

Desde entonces, Jordi González ha estado muy vinculado a «Gran Hermano», y en concreto ha sido el encargado de presentar los debates del programa. Además, con la llegada de«Gran Hermano VIP» a la parrilla de nuevo, apostaron por él para hacer el programa. En las tres ediciones que ha conducido, los resultados de audiencia no han sido del todo malos, y todo hacía vaticinar que la cadena volvería a confiar en él para el programa, pero tampoco ha sido así. Ahora Jorge Javier Vázquez le ha quitado el único programa fijo que parecía tener Jordi en la cadena, aunque queda esperar para saber si será este quién se haga cargo de los debates.

Sin embargo, parece que de nuevo Mediaset confía en que pueda hacer buenos datos con la actualidad como terreno de juego. Jordi González presentó el pasado verano «Mad in Spain», un programa de debates en el que el sensacionalismo y el morbo eran la base de la que bebían. Emitiéndose los domingos por la noche, el programa estuvo lleno de polémicas desde su inicio hasta su final. Y ahora regresa, de nuevo en verano, con «Hechos reales».

Todavía tenemos que esperar hasta ver el programa para saber lo que podemos esperar de esta nueva oportunidad para Jordi González. El programa contará con un planten de colaboradores que, al igual que en «Mad in Spain» pueden ser la clave del formato y el enfoque que se le ofrecerá.

