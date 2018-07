Los tatuajes de estos dos solteros de 'First Dates' de los que todos hablan

Leonel sorprendió al admitir que llevaba en el gemelo de la pierna un tatuaje de Iker Jiménez. Óscar, por su parte, dejó sin palabras al staff del restaurante al bajarse los pantalones y enseñar el tatuaje con la cara de Frank Cuesta, según ecoteuve.

A pesar de lo llamativo, los tatuajes elegidos gustaron a las pretendientas de los dos amigos. Sandra y Leonel tuvieron una cita que fue de menos a más. Ambos se confesaron como "activos sexualmente" y ella solo puso un 'pero' para mejorar a su cita físicamente: "Le haría la dieta del cucurucho".

Por su parte, Sara explicó a Óscar que no le importaría practicar sexo en grupo. Además, se interesó por el sexo callejero. "¿Tú lo haces en la calle?", sorprendió. "Una vez de joven", respondió. "Yo lo he hecho más en la calle que en la cama". Y añadió: "Perdí la virginidad en la calle. Se me va la pinza. El morbo que la gente te pueda ver y escuchar. Porque yo grito... un poquito. Las Palmas es mío".



Las dos parejas acabaron la noche dándose una segunda oportunidad.

VÍDEO DESTACADO: Esta chica protagoniza el momento más surrealista que se recuerda en 'First Dates' y la cosa acaba así…