Pelea de verduleras: Pilar Eyre y Pilar Urbano se acusan mutuamente de echar mierda sobre la Casa Real

Que lejos quedan aquellos tiempos en los que Mónica Terribas o Josep Cuní se ponían estupendos en 'Els Matins' jactándose de que su TV3 no era como Telecinco, que ellos no hacían "ese tipo de televisión", donde se hablaba de rumores de divorcios o separaciones de famosos, ni hablaban de intimidades. Hasta se atrevían a hablar de modo despectivo de antiguos periodistas de TV3 como Jordi González por hacer "un tipo de televisión que no hacían aquí" (al menos en Mediaset no se dedican a dar lecciones de moral a diario al resto de cadenas).

Ahora es diferente. TV3 ha decido airear vida íntima de determinadas personas: concretamente de la Casa Real Española, pues todo lo que sea echar mierda contra los representantes del Estado les pone. Si el pasado sábado llevaban al supuesto hijo ilegítimo del emérito Juan Carlos a 'Preguntes Freqüentes', esta semana desde 'Tot es Mou' se han dedicado a airear los rumores de supuesto divorcio entre los actuales reyes Felipe y Letizia. En su programa del 26 de julio de 2018, Pilar Eyre insistió en su convencimiento de que ese divorcio iba a producirse en cuanto la princesa Leonor alcanzara la mayoría de edad (aunque sus 'convencimientos' ya le han causado a Eyre más de un disgusto en el pasado).

No deja de ser una hipótesis. Por mi conocimiento de la Familia Real, que conozco más que mi propia familia, el divorcio no es una opción descartable. Si hay tantos encontronazos entre Leticia y la Familia Real, podría darse. Aunque nunca se daría antes de que la Reina Leonor llegara a la mayoría de edad. Yo sé que se contempla la posibilidad de tener un Rey divorciado. Tener un rey divorciado no es nada extraño, Don Juan Carlos y Doña Sofía llevan separados prácticamente desde que se murió Franco y no ha pasado nada. La sociedad española es suficientemente madura para tener un rey divorciado.

Pilar Urbano contra Pilar Eyre: "Lleva difundiendo Fake News desde hace 18 años"

A Pilar Urbano ya parecen haberla hecho fija en TV3. Si en su día cuando Telecinco estaba obsesionada con la Familia Real, se la veía por ahí cada semana, ahora ese papel ha pasado a desempeñarlo la cadena separatista y Urbano aparece ahí a cada momento a poner a parir borbones. No obstante, en el programa del día 25 de 2018 de ‘Tot es Mou' Urbano a quien puso a parir fue a Pilar Eyre por esas informaciones de divorcio entre Felipe y Letizia que, quizá por no ser suyas, a Urbano no le hicieron gracia. Al ser preguntada por el tema por Helena García Melero respondió:

¡Yo no me alimento de rumores, ni de noticias ficticias, ni de culebrones inventados para julio y agosto y para septiembre y menos para 18 años pendientes! Hace 14 años que se está hablando, y sobre todo esa señora, Pilar Eyre, del inminente divorcio entre Felipe y Letizia, 14 años. Los que tienen ya de matrimonio. Es mentira. Es una noticia falsa, una fake news. Y por lo tanto no entro a ello. Lo estoy oyendo, pero es como moscas en el oído.

Pilar Eyre contra Urbano: "Ella decía que Juan Carlos y Sofía eran una pareja ejemplar"

En el programa de este día 26, al conectar Helena García Melero con Pilar Eyre para que siguiera aireando cotilleos contra los reyes, le tuvo que preguntar por lo que dijo Urbano y Eyre, como en sus tiempos de tertuliana de ‘Hormigas Blancas' de Telecinco, entró al trapo:

También se hicieron eco de estas declaraciones mis amigos de El Nacional, Marc Villanueva concretamente, y también, pues la verdad es que nos sentimos ofendidos. Ella está haciendo un tipo de periodismo... yo no quiero meterme con ella, porque meterme en estos follones... si discuto con ella, ella me contestará y esto será el cuento de nunca acabar. Pero este [de Pilar Urbano] es el periodismo más fácil: ir a un programa de televisión o ir a una columna o a un periódico sólo desmentir lo que dicen otros. Es el periodismo más fácil de realiza. Sólo decir que lo que dicen los demás es mentira.

Y sólo te digo una cosa. Cuando yo publiqué mi libro 'La soledad de la reina', en el que por primera vez se habló de las infidelidades del Rey Juan Carlos, Pilar Urbano fue una de las primeras que dijo "pero si se llevan maravillosamente", "si son una pareja ejemplar", "si se quieren muchísimo", "si es una pareja que tendría que estar en los altares de lo que se quiere". Entonces que ella me diga ahora que yo estoy mintiendo, pues ni se lo tengo en cuenta. Además no es verdad. No sé de donde ha sacado que llevo 18 años diciendo que Felipe y Letizia se van a divorciar. Pero bueno, si ella se divierte negando las informaciones de los demás, pues bueno. Pues ya sabemos lo que hay.

Helena García Melero, visiblemente incómoda, cortó a Eyre, que parecía tener ganas de decir más "Lo dejamos aquí, ya está bien". García Melero lo que quería era mierda contra Borbones, y no roces entre los suministradores de la misma.

Indudablemente la larga trayectoria tanto de Eyre como de Urbano merece respeto de todo el sector (además, en el caso de Eyre goza de un gran reconocimiento por su prosa). Pero tampoco es menos cierto que sus ‘convencimientos' la han jugado alguna mala pasada como cuando, en un reportaje, aseguró que Jesús Gil seguía vivo y se encontraba en Venezuela, y luego al ser preguntado en otro programa por sus pruebas se limitó a decir que no las tenía pero que lo decía por simple convencimiento personal "es como si digo que el Barça va ganar la Champions", dijo en respuesta inolvidable. Lo que lleva a preguntar por el número de veces que Eyre informa de temas por ese tipo de convencimientos.

En lo referido a Pilar Urbano, llama la atención que critique que se aireen rumores cuando ella aireó en su día el que implicaba a Luis Herrero en el 23-F confundiendo hasta las fechas de artículos de este para evolucionar a pasar a culpar en libros a Estados Unidos del 11-S, y hasta insinuar que los aviones derribados en aquella masacre en realidad cayeron por orden de George Bush. En sus libros hasta reproduce diálogos entre Atta y otros terroristas (¿inventados? ¿Hasta qué extremo de licencia puede tomarse un periodista?). Si prosigue la batalla entre estas dos 'pilares' de la prensa rosa, la cosa promete.