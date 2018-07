La respetada actriz española que le revela a Iñaki López cómo sus amigos de la izquierda le reventaron la carrera por ir a la boda de la hija de Aznar

Alucinando pepinillos quedó Iñaki López, el presentador más amigo de la izquierda radical que existe en este país y que además tiene un programa en prime time los sábados en laSexta.

Juntaba para una entrevista el espacio 'La Sexta Noche' a dos respetadísimas actrices del panorama nacional, una de ellas bien veterana: Tina Sáinz y Lolita Flores.

Lo que no se esperaba López es la revelación que Tina Sáinz le iba a hacer al presentador... Una pequeña exclusiva que deja en muy mala situación al gremio de actores y cine y teatro en general, un sector tradicionalmente muy ligado a la izquierda.

Hay una cosa de la boda de la hija de Aznar que nunca he dicho. A mí me llamaron y me amenazaron. Me dijeron que si iba a esa boda iba a trabajar muy poquito, y efectivamente, trabajé muy poquito. Fue un acto de valentía por mi parte, de creerme que vivía en una sociedad libre y que yo podía elegir con quién me relacionaba. Estuve más de dos años sin trabajar.