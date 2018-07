Todo el mundo dice lo mismo sobre esta imagen en bikini de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha compartido este sábado una imagen en su cuenta personal de Instagram —donde suma más de 1,8 millones de seguidores— que está desconcertando bastante a sus fans.

Es un vídeo corto que ha grabado la propia colaboradora de Zapeando y en el que se la puede ver a través del reflejo de una ventana tomando el sol en bikini en el interior de un piso.

Sin embargo, no han sido sus escuetas palabras ni la imagen poco nítida lo que más ha acaparado la atención de sus seguidores, según huffingtonpost.

Muchos de ellos aseguran que se han llevado una sorpresa al reproducir el vídeo porque han pensado que se trataba de una publicación de Paula Echevarría.

Algunos incluso afirman que han tenido que comprobarlo varias veces.

Estos son algunos comentarios que señalan el enorme parecido entre Pedroche y Echevarría:

Ostras en el reflejo del espejo de tu cara te pareces a @pau_eche !! Pensé que eras ella hasta que he visto tu nombre!

y a mi !! Al principio creía que era Paula Echevarría , hasta que he mirado que la publicación era de Cristina 😅😅 por lo que veo.. no he sido la única a la que se lo ha parecido 😅😅

inmapinzonvallejo