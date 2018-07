Tremenda bronca de Marhuenda a todo el plató de laSexta: "¡Cómo os excita Franco, y cargaros la monarquía os pone cachondos!"

El 'escándalo real' llega al Congreso de los Diputados y llegó también este 28 de julio de 2018 al plató de La Sexta Noche, siempre convulso, y claro, ahí pasó de todo.

El mejor comentario de la velada, aún así, lo dejó como suele acostumbrar el directo de La Razón, Francisco Marhuenda, que se enfrentó a todo bicho viviente en la tertulia, pero de forma sorprendente, sobre todo cargó contra Pablo Montesinos, en su mismo lado del plató... La 'envenenada' botella de champán que Corinna le regaló al director del CNI y otros secretos sobre don Juan Carlos:

Montesinos: ¡Que se investigue lo de Juan Carlos!

Marhuenda: ¿Quién va a investigar, Pablo? Me sorprende que con tu mentalidad te sumes a aquellos que se quieren cargar la Monarquía para provocar la llegada de un proceso constituyente. Me parece maravilloso el tema. La gente como tú, querido Pablo, son los que en el 31 dijeron, ¡que llegue la República, no pasa nada! ¡No te pongas tan nervioso...! Si no pasa nada... ¡Los tribunales no pueden investigar! Oye, es que cómo os excita Franco, ¡y cargaros la monarquía os pone cachondos!