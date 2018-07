Los 'líos' de Javier Cárdenas y las conspiraciones de RTVE: "Estamos trabajando en la nueva temporada"

La verdad es que se pasa a Podemos y al PSOE por la entrepierna. Y que no se asusta por nada.

Javier Cárdenas niega que TVE haya cancelado Hora Punta. Este lunes, algunos medios han publicado que la nueva etapa de la cadena pública empezaría con importantes cambios en la parrilla que habrían llevado a ordenar la retirada total del espacio que hasta ahora emitía La 1 en su access prime time.

El catalán habría enviado así un correo electrónico a su equipo en el que informaba de la situación debido, según El Mundo, a "una serie de cambios directivos y organizativos en TVE".

"He de decirte que si tienes cualquier oferta de trabajo aprovéchala; y si no, busca otra alternativa desde este momento. Nosotros no empezaremos el programa en septiembre ni la producción el 20 de agosto".