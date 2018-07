Pilar Urbano a Bárbara Rey: “Barbarita, te has inventado cosas que no están escritas”

Pilar Urbano ha pasado por los micrófonos de ‘Ya es medio día’ para contestar a las acusaciones que Bárbara Rey realizó en su intervención en ‘Sábado Deluxe’. La actriz española se dirigió a Pilar Urbano acusándola de haber mentido en su libro: “Pilarita, mucho cuidado con lo que escribes. Ten mucho cuidado porque igual de esa mentira tan gorda que se puede demostrar me vas a tener que dar cuenta en los tribunales”, según okdiario.

El enfrentamiento, según Bárbara Rey, viene dado por una anécdota plasmada en los libros de Pilar Urbano. La actriz aseguró que Urbano dijo en sus textos que durante el 23 F una persona muy importante cercana al rey Juan Carlos llamó a Bárbara Rey para aconsejarla que no llevara a sus hijos al colegio. “Tengo que decir que mi hijo nació el día 10 de marzo del 81. Y mi hija el 5 de julio del 83. Estaba embarazada cuando ocurrió el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado”, contestó Bárbara Rey.

Bárbara Rey, durante su intervención en Sábado Deluxe / Telecinco.

Pilar Urbano ha contestado: “Barbarita, lo que te pasa a ti es que no lees. Has dicho cosas que no están escritas”. Y es que según la periodista, ella no ha escrito nunca esa anécdota. “Ayer me tiré toda la tarde del domingo buscando donde escribí yo eso”, contó Urbano. Para ella, Bárbara Rey se pudo haber confundido con otras anécdotas sí plasmadas en sus libros. “Has podido confundir la llamada del Rey del 23F con que te grabaran en el chalé del CESID”, dice la periodista. “Tú mezclas”, sentenció Urbano antes de contar como “los agentes visionaban cintas domésticas” de Bárbara Rey y el Rey”que estaban guardadas en carátulas de películas infantiles como Dumbo o el Libro de la Selva”.

“Yo sí que te puedo demandar porque tu declaración está hecha hace 48 horas y es pública”, amenazó Pilar Urbano a Bárbara Rey. Una enemistad que parece no tener fin.

