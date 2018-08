Kiko Hernández regresa a 'Sálvame' cabreado como una mona y amenazando con saldar deudas pendientes

Kiko Hernández no es de los que se guarde cosas, aunque a veces, bien por orden de sus jefes o por no arruinarse un futuro compromiso publicitario, amaga pero no da.

El caso es que el colaborador de 'Sálvame' (Telecinco), ya de vuelta de sus vacaciones en París, ha regresado más quemado que la moto de un hippy.

Y todo porque el primer día, el 30 de julio de 2018, le impidieron dar una exclusiva jugosa sobre el posible embarazo de la 'ni ni' del clan Pantoja, Chabelita, la cual estaría esperando un segundo retoño. Sin embargo, la cúpula de La Fábrica de la Tele le dijo por pinganillo que no soltara la bomba -Pelea y amenazas en el pasillo de Telecinco tras el veto de ‘Sálvame’ a Kiko Hernández-.

Y como le advirtieron claramente de las consecuencias que tendría puntear a la dirección de Sálvame, Hernández optó por poner de vuelta y media al hotel de París donde al 'módico precio' de 800 euros (no especificó si por noche o fue la estancia total) había pasado sus vacaciones junto a sus hijas, Abril y Jimena.

El caso es que, según el colaborador, el hotel era poco menos que una pocilga:

La moqueta presentaba una señora mancha de meado, debajo de la cama había petit suisses, el baño estaba sucio y cuando pido dos cunas de viaje me dice la recepcionista que ella no sabía montarlas porque además ella no tenía niños. ¿Pero es que era la primera vez que venían bebés al hotel?

Eso sí, Hernández no quiso dar el nombre del hotel, pero dijo: