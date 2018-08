'Soy una pringada' ataca sin contemplaciones a la 'exgordita' Carlota Corredera

Es el rayo que no cesa la abundante 'Soy una Pringada'. Parece que la guerra entre la youtuber más amplia y pesada del panorama y la presentadora Carlota Corredera no tiene fin.

En el último y despiadado episodio del culebron, la ordinaria influencer ha querido mofarse del llamado "efecto rebote" que está sufriendo Carlota tras seguir una estricta dieta.

Vaya, lo que nos pasa a todos cuando dejamos de seguir al dedillo nuestra nuevo y sana alimentación.

Que a poco que te descuides pues ganas unos kilos de más. Así pues, el ataque se ha producido cuando uno de los seguidores en Twitter de 'Soy una pringada' le manda un pantallazo con la portada de una revista en la que se habla de la cambiante silueta de la presentadora de Telecinco.

¡Boom! Unas palabras que de momento nos han tenido contestación por parte de la presentora.

¿De dónde viene esta enemistad?

Todo comenzó el año pasado cuando 'Soy una pringada' subió a 'YouTube' un vídeo que tituló 'Carlota Corredera, Gorda Traicionera' y en él la ponía de vuelta y media por su pérdida de peso:

"Te sacas fotos en bañador y ahora dices 'Viva lo curvy'. ¿Por qué no lo decías antes cuando pesabas 130 kilos? No pongas tu pasado de gorda como un put* infierno y ahora resulta que has adelgazado, te ha venido la felicidad, el trabajo y antes eras unas mierd*. Me da a mí que gorda molabas más y que igual delgada con tus discursitos te has convertido en una put*mierd*".