Una grave acusación contra Chicote chamusca al cocinero y pasa factura a laSexta

En plena ola de calor, los fogones de Alberto Chicote se han puesto al rojo vivo y no precisamente por las comandas, sino por una acusación de montaje y falsedad que, supuestamente, provocó la ruina del dueño de un restaurante.

Lo cuenta el afectado este 2 de agosto de 2018 en El Mundo. Se trata de Roberto de la Rosa, quien fuera dueño de El último agave, taquería mexicana de Barcelona, en pleno barrio del Eixample y que en 2012 participó en la primera edición de 'Pesadilla en la Cocina' (laSexta).

Según relata el rotativo, el que fuera exitoso propietario gastronómico vive en Cáritas, no encuentra trabajo y vive de las ayudas sociales:

El mexicano relata cómo fue su experiencia en un programa en el que él había depositado muchas esperanzas:

A nivel personal me hice una fama que nunca hubiese querido. Mi futuro en la hostelería está más que escrito, llevaré siempre el estigma de haber salido en este programa. Cuando se emitió el programa, a los tres o cuatro meses tuve que irme ante las deudas que tenía.

Amén de peleas con sus socios, lo peor, según destaca, fue el montaje que se sacaron de la manga los responsables artísticos del programa de laSexta;

Ahí no hay nada a la improvisación. Toman el control de todo. Cada uno tenía una persona que nos decía lo que iba a pasar en la siguiente toma y lo que esperaba que nosotros hiciéramos. Se intenta crear un ambiente de crispación. Lo del ratón fue un montaje. Me negué en redondo a lo de la comida podrida, pero su departamento de arte tuvo esta ocurrencia. Así que al final me dijeron: 'Sólo tienes dos opciones, o la comida podrida o el ratón para que lo encuentre Alberto'. Y elegí el ratón. Dije no a todas las barbaridades que me proponían con la comida, y me decían: ‘Pero es que tiene que haber algo'. Me llegaron con esa propuesta y pensé: ‘Bueno, de todos los males este puede ser el menor'. Creí que la gente no iba a pensar que un ratón sería capaz de quitar ocho tornillos, meterse en una máquina con agua y circuitos eléctricos y morirse allí. Me arrepiento no se imaginan cuánto. He pasado de Guatemala a Guatepinchepeor.