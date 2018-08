Paco Marhuenda revienta la enésima payasada de Xavier Sardá y provoca sudores fríos a laSexta

Espectáculo del bueno la noche del 4 de agosto de 2018 en 'laSexta Noche'. Una vez más, como el día de la marmota, el tema de Franco y los restos que reposan en el Valle de los Caídos formó parte central de la tertulia política.

Xavier Sardá, reconocido antifranquista, volvió a liarla parda cuando, durante la intervención del director de La Razón, Francisco Marhuenda, se empezó a reír de sus argumentos. Tan bochornoso fue el momento protagonizado por el que fuese presentador de 'Crónicas Marcianas' que hasta el presentador, Iñaki López, optó por ir a publicidad para rebajar los ánimos.

En su turno de palabra, Marhuenda trataba de explicar que por mucho que se empeñe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos tiene una difícil consecución:

La legislatura de Pedro Sánchez va a ser mediocre, no puede hacer nada (en ese momento se escuchan las primeras risotadas de Sardá) y entonces la mediocridad le lleva a...

Como Sardá seguía con sus burlas, el director de La Razón no se cortaba:

Sí, ríete, que aunque ahora gobiernen los tuyos, ríes para no llorar. Habla tú solo. Eres tan listo y sabes tanto que es mejor que hables tú solo y que nos deleites con tu Wikipedia . Si esto es muy sencillo, esta es una legislatura donde no hay mayoría parlamentaria para poder gobernar. Sólo había una mayoría para poder echar a Mariano Rajoy en un gesto heróico de Pedro Sánchez y asegurarse pasar a la Historia como presidente del Gobierno, que es lo único que le importa.

Añadía que:

Y ahora lo único que le importa, como lo de algún historiador era encontrar los restos de García Lorca , pues lo mismo, porque así sales en la portada del New York Times : "Pedro Sánchez saca al dictador de..." Eso es lo heróico. Vamos a ver, si esto es muy sencillito.

Sardá, en tono burla, interrumpía:

Marhuenda, con cara de pocos amigos ante los constantes cortes, estallaba:

No sé tanto como tú, insisto, y es que el dictador murió en la cama y eso a tanto antifranquista le jode. Pero es que me aburres mucho. ¿Tú eres el dueño de esta tele? Pues como tú eres el puñetero amo de esta tele, ¿de qué quieres que hablemos, amo? Es que llega un momento en el que aquí no se puede hablar.