Una afectada por los incendios de Gandía pone a parir en directo a los políticos socialistas que fueron a hacerse la foto y poco más

Es que no falla. Siempre que hay una desgracia natural, ahí están nuestros políticos. Ajenos al sufrimiento ajeno, ellos están para lo que están, para hacerse la foto.--El incendio fuera de control arrasa 2.700 hectáreas en Valencia --

Y eso en el PSOE se lo tienen aprendido al dedillo, como pudimos observar con el recibimiento del barco de inmigrantes 'Aquarius'.

Ahora, con los incendios de Gandía, dos de estos representantes públicos que gustan de salir en los medios haciendo que hacen un trabajo vital son la alcaldesa socialista de la ciudad valenciana, Diana Morant, que no se pierde un micrófono, y el presidente de la Comunidad, Ximo Puig.

En la mañana de este 9 de agosto de 2018 una vecina afectada ha puesto de vuelta y media a ambos por su afán de protagonismo.

Lo ha hecho en Telecinco, y poniendo los puntos sobre las íes durante 'El Programa del Verano'. Su diatriba era furibunda y no exenta de razones:

La respuesta es "Yo no sé nada". En el Ayuntamiento no te responden. Es una descoordinación.

Es una vergüenza que salga la alcaldesa primero, y el señor Puig, diciendo que si gracias a ellos...Yo salí a avisar a la guardia civil y me dijeron que no sabían nada, es un milagro que yo esté aquí viva y no podéis imaginar lo que era.

Otra cosa que dice la alcaldesa de que esto son segundas residencias, no alcaldesa, esta era mi vivienda y yo la he perdido, y desde el ayuntamiento no dan información ni ayuda.

Precisamente Puig reconocía recientemente que había falta de recursos en su territorio para luchar contra el fuego. "Es imposible mantenerlos como un jardín", decía en 'Al rojo vivo' de laSexta.

Añadió, además, que aún es pronto para hablar de extinción. "No me atrevería a decir que en las próximas horas se puede dar por controlado". Desolador panorama.