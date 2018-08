TV3 premia a Toni Albà por sus insultos machistas y homófobos contra Lamela, Arrimadas e Iceta

TV3 sigue premiando a presuntos delincuentes. La televisión pública de la Generalitat dedica este domingo un programa a Toni Albà, el actor que utiliza las redes sociales para insultar a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y a casi todos los políticos constitucionalistas de Cataluña, como Inés Arrimadas (a la que califica de “mala puta”), Miquel Iceta (al que ha dirigido reiterados insultos homófobos) y Albert Rivera.

El actor será este domingo, 12 de agosto de 2018, el protagonista del programa de TV3 Aire Lliure, en el que cada semana Núria Picas entrevista a una personalidad del mundo del deporte o la cultura.

Toni Albà está imputado en el Juzgado número 5 de Vilanova i la Geltrú por injuriar a la juez Lamela, a la que dedicó las siguientes palabras después de que enviara a prisión a los Jordis:

Durante su primera declaración como imputado, el actor de TV3 también tuvo que dar explicaciones sobre otro tuit en el que calificaba de “francocainómano” al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy:

Otra de las obsesiones de Toni Albà es la ganadora de las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21-D, Inés Arrimadas, a la que ha calificado una y otra vez de “puta”. En el siguiente tuit, publicado el pasado mes de diciembre, tachaba de “mala puta” a la líder de Ciudadanos en Cataluña:

Ya dos meses antes, durante el mes de octubre, el actor de TV3 había dirigido el mismo insulto a Arrimadas y un descalificativo homófobo al portavoz del PSC, Miquel Iceta, según recoge M.A. Ruiz Coll en okdiario.

Durante el debate del Parlament que acabó con la proclamación ilegal de la independencia de Cataluña, Albà escribió:

Más recientemente, esta misma semana, Toni Albà volvía a descalificar con expresiones homófobas al líder del PSC, al que llama “bomboneta [bombona] bailarina“. Hay que recordar que fue precisamente el PSC el que intercedió para que el Gobierno de Rajoy no incluyera TV3 en la aplicación del artículo 155.

Hi ha bombolles de sabó. Hi ha bombolles de gas. Hi ha bombolles d’oxígen. Hi ha bombolla immobiliària... I després hi ha la bombolleta ballarina: és com aquella llufa a la banyera que balla dins l’aigua escampant tuf putrefacte després d’una mala digestió pseudo-socialista. https://t.co/efDUl8rbzO