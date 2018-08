El capo Paolo Vasile ordena que Telecinco emita 'a traición' la bronca familiar de las Campos

El capo Paolo Vasile sigue empeñado en mojarles la oreja a Silvio González, Mauricio Casals, Javier Bardaji y los cada día más despistados gerifaltes de Atresmedia y no hay día en que no se le ocurra una maldad, para que Telecinco le gane en audiencia a Antena 3.

Lo de hoy, 13 de agosto de 2018, es realmente maquiavélico.

Telecinco sabe colocar cebos como ninguna otra cadena, y esta vez lo ha vuelto a hacer con motivo del regreso de Las Campos, el docu reality protagonizado por María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego.

El programa se emite este martes en prime time y para generar expectación la televisión ha adelantado un fragmento en el que María Teresa y sus hijas discuten acaloradamente en un restaurante.

En esta ocasión, las peripecias de Las Campos se han rodado en Argentina, a donde han viajado junto a Edmundo para conocer los orígenes del novio de la matriarca del clan.

Así pues, Bigote Arrocet tendrá un papel destacado en esta nueva entrega.

La discusión que Telecinco ha emitido para abrir boca se produjo durante una comida.

"No quieres comer, no quieres andar, no quieres ir", le reprocha Terelu a su madre.

"Bueno, pues a lo mejor no tengo que venir" le contesta ella.

Un aperitivo sabroso, para calentar al perspnal de cara al programa.