'Sálvame Deluxe': Lydia Lozano va de culo y para rematarlo le ponen encima cuernos

La presencia de Mónica Hoyos en 'Sábado Deluxe' está levantando ampollas. No solo lanzó dardos envenenados contra su ex, Carlos Lozano, y la que fuera su pareja, Miriam Saavedra, sino que también tuvo tiempo para lanzar bombas contra los colaboradores, entre ellos, contra su archienemiga Lydia Lozano.

El misil: ¿le ha sido infiel Charlie a Lydia a lo largo de su matrimonio? Algo podría haber ocurrido...

"¿Cuál es esa confidencia que le haces a Rafa Mora sobre Lydia Lozano?", se interesaba María Patiño. La modelo prefería que fuese su amigo Rafa quien se arrancase a contar lo sucedido.

"No entiendo cómo Lydia arremete contra Mónica con todo lo que han vivido juntas".

La duda servía a la ex del presentador para lanzar la piedra. Aunque, inmediatamente, escondía la mano.

"No entiendo por qué Lydia me tiene tanta inquina", se preguntaba Mónica en voz alta.

"Hemos salido muchas veces y hemos vivido muchas cosas, a las que yo no he entrado porque no son mis intimidades ni mis cosas".