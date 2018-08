Tertsch: "Los medios hablan de Franco y del máster de Pablo Casado, no de los másters de las ninfas milicianas del Gobierno"

No pretenda buscar en los medios públicos y en las principales cadenas de televisión las imágenes de los abucheos a Sánchez. Muchos españoles no las habrán visto a no ser en las redes sociales, donde han arrasado porque millones de usuarios las han difundido.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez son recibidos con abucheos en Sanlúcar de Barrameda. pic.twitter.com/u1PHloE28i — Sheldon (@numer344) 11 de agosto de 2018

Es lo que denuncia Hermann Tertsch en una soberbia columna en ABC este 13 de agosto de 2018:

El problema está en que RTVE no ha dado las imágenes de mayor interés habidas en España en estos días. Como no las han dado otras cadenas de un duopolio, ya monopolio publicitario e ideológico, que mantiene secuestrada toda la información televisiva en España. La televisión pública bajo la dirección de la supuestamente impecable Rosa María Mateo oculta los abucheos y tantas otras cosas. Hace unos meses se anunciaban mil catástrofes. Ahora hay guerra oficial al catastrofismo. Y se callan las nuevas llegadas de inmigrantes, pasado el momento de presumir de ellas. Hablan de corrupción del alcalde de León, pero no de la mujer del presidente, hazmerreír y escándalo supremo por el cargo inventado a su medida en el Instituto de Empresa. Ni se habla del hermano de Sánchez, un mediocre músico enchufado en una diputación. Los medios hablan de Franco y del máster de Pablo Casado, no de los másters de las ninfas milicianas del Gobierno ni de la tesis doctoral fantasmal del presidente. Habrá que ver si el bloqueo informativo y la mentira permanente de los medios que protegen a Sánchez no acaba engañando más al propio Sánchez que a una población que tarde o temprano acaba viendo el vídeo de Sanlúcar.

Sánchez se mostró sorprendido por los abucheos. Los españoles no.