Cachondeo general en las redes a cuenta de Paz Padilla y su estrambótica imitación de 'El Risitas'

Paz Padilla no se corata un pelo y no para. La showwoman más activa del firmamento televisivo español, ha publicado una hilarante foto en Instagram en la que hace su particular homenaje al actor y humorista Juan Joya Borja, conocido como El Risitas.

Juan Joya Borja se hizo célebre por aparecer en los programas de Jesús Quintero y en películas como Torrente 3: El protector.

Los risitas jajaja @fredy.ez con #desatadas Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 12 Ago, 2018 a las 4:28 PDT

Padilla, quien este fin de semana ha estado en San Sebastián representando su obra teatral Desatadas, ha provocado la chanza generalizada con su imagen, que en pocas horas tenía cerca de 10.000 'me gusta', como recoge The Huffington: