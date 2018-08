Llapart intenta hacer méritos ante Ferreras arriconando a Hernando con el máster de Casado pero se lleva una coz de campeonato

María Llapart intenta hacer méritos en verano que le acrediten como digna sucesora de García Ferreras, que en este mes de agosto disfruta de sus vacaciones.

Su sucesora tiene memorizado el librillo del presentador habitual, y por ello, cuando aparece por 'Al rojo vivo' algún representante del PP, toca ser lo más punzante posible.

Sucedió que este 13 de agosto de 2018 tenía delante un toro demasiado toreado ya, como es Rafa Hernando, al cual no le importa bajar al fango y entrar al cuerpo a cuerpo.

Y aunque Llapart lo intentó con varias acometidas, que pasaron por hablar del master de Pablo Casado, pareció que aún está poco placeada para imponerse a su oponente, que acabó desarrollando genio en el tercio final de la entrevista y haciendo, por tanto, inútiles, los esfuerzos de la periodista: "yo quiero conocer la tesis doctoral del señor Sánchez porque en este país las tesis doctorales son públicas...todas menos la del señor Sánchez, a ver si se la hicieron en el ministerio de Industria como decía el señor Sebastián."

Hernando: Me he estudiando la legislación vigente. Hubo otros decretos anteriores que convalidaban incluso más asignaturas. Estoy muy tranquilo con las explicaciones que ha dado, me gustaría que el señor Sánchez diera explicaciones de por qué ha falsificado su currículum.

Llapart: Señor Hernando, no es lo mismo

Hernando: Ah, ¿que no es lo mismo falsificar un currículum? Eso es 'pecata minuta'.

Llapart: Una cosa está perseguida por el código penal y la otra no

Hernando: ¿Cual es la que está perseguida por el código penal?

Llapart: Ehh haber recibido un regalo como es el caso del máster siendo un cargo público, no lo digo yo, lo dice la jueza

Hernando: ¿Está usted estimando una presunción de culpabilidad que tiene que determinar el Supremo?

Llapart: Por supuesto

Hernando: La jueza sabe como se hacen las convalidaciones

Llapart: Es que el tema de las convalidaciones está al margen de la exposición razonada que ha hecho la jueza, por si no la había leído

Hernando: Sí la he leído sí. Insisto que no tiene ni pies ni cabeza. Parece que en los últimos tiempos lo del cohecho solo se lo aplican al PP, es como si ahora le atribuyeran al señor senador de Podemos que se ha beneficiado a título lucrativo de la black-card de su padre. Pero eso y el cohecho impropio no tienen que ver. Lo que me preocupa es que haya jueces que hagan interpretaciones de legislación vigente.

Llapart: Le veo muy crítico con la jueza

Hernando: Hasta el mejor escribano echa un borrón

Llapart: Si acaba Casado imputado, ¿debería dimitir?

Hernando: Yo el que espero que no acabe imputado es el señor Sánchez porque eso habría que resolverlo

Llapart: Para empezar lo del señor Sánchez no está judicializado