Negre pide que los reyes veraneen en Cataluña aunque les moleste a los de las crucecitas amarillas que homenajean a golpistas

El periodista de El Mundo, Javier Negre, ha pedido hoy en AR que los reyes "veraneen en la Costa Brava por mucho que les moleste a los que ponen crucecitas amarillas en honor a golpistas" en sus fantásticas playas. El colaborador del espacio de Telecinco ha defendido, en relación sobre el posible boicot que le harán los independentistas este viernes en el homenaje a las víctimas de los atentados del pasado año, que se debería fomentar "más la presencia de nuestros reyes en Cataluña" porque Cataluña "es y seguirá siendo España por mucho que se empeñen los separatistas".

"Me gusta mucho Palma de Mallorca pero yo creo que los reyes deberían veranear en la Costa Brava que es fantástica y así normalizar su presencia allí. A muchos catalanes les gustaría y son mayoría".

La colaboradora Alicia Gutiérrez se ha mostrado muy crítica con la propuesta de Negre y la ha calificado de "broma". A la periodista de Infolibre le ha parecido mal la idea porque los reyes deben "medir sus pasos" en esta situación de conflicto en Cataluña. Su comentario ha provocado la indignación de Negre. "No lo he dicho de broma. ¿Cómo que tienen que medir sus pasos? ¿Qué me estás diciendo que nuestros reyes no pueden veranear en Cataluña que forma parte del país del que el rey es el jefe del Estado? Hay que normalizar su presencia en Cataluña sin complejos o ¿qué pasa, que Cataluña es sólo de los independentistas? ¿La dejamos secuestrada por los independentistas? Pues no, porque hay que plantarles cara y aplicar la ley con contundencia", ha dicho Negre.

Los dos colaboradores también se han enzarzado en una agria disputa a cuenta de la negativa del Gobierno a acoger al Aquarius de nuevo. "Es cínica la postura del Gobierno de no acogerlos ahora cuando está más cerca el barco de nuestras costas que hace unas semanas. Lo que ocurre es que ya consiguieron el titular, ya hicieron el show mediático y ahora pues lo mismo los corresponsables extranjeros están de vacaciones. Además, el Ministerio del Interior se ha dado cuenta del efecto llamada que provocó la llegada del Aquarius a ValenciA. "El Gobierno ha sido populista y electoralista con este asunto y ha hecho el caldo de cultivo a las mafias que se benefician del drama humano que supone la inmigración.

Cuando hicieron ese show con el Aquarius al final a las mafias les quedó el mensaje de que España era un coladero y por eso ahora se está doblando el número de inmigrantes irregulares. No podemos dar papeles a todos los inmigrantes. No podemos ser la ONG de todo el mundo", ha explicado Negre provocando la ira de Gutiérrez. "Me recuerdas a Salvini", le ha dicho a Negre, que no se ha quedado callado. "Yo no comparto el discurso de Salvini, me parece asqueroso, pero sí apuesto por una política de inmigración coherente y consensuada con el resto de países de la UE. También apuesto por un mayor diálogo con Marruecos y creo que el presidente en vez de haber ido a visitar a Macron debería haberse ido a ver a las autoridades

